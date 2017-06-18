Таксист в Омске украл 20 тысяч рублей с карты пьяного пассажира

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После посещения развлекательного заведения, 27-летний омич, пытаясь снять деньги со своей банковской карты, вышел по пути следования из такси на улице Дианова. Самостоятельно не справившись с процессом, попросил помочь таксиста и сообщил ему код.

К сожалению, 48-летний водитель такси не справился с искушением и снял 20 тысяч рублей с карты, надеясь, что нетрезвый пассажир не заметит пропажи. Затем отвез его по месту проживания. Детали происшествия попали на камеры наблюдения. Водителя задержали прямо на работе, он полностью признал свою вину и теперь ему грозит наказание за кражу - до двух лет лишения свободы.