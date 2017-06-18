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НовостиПроисшествия в Омске

Омич решил продать сгоревший BMW, «пока тепленький»

Омич решил продать сгоревший BMW, «пока тепленький»
Источник картинки
18 июня 2017 года, около двух часов ночи на улице 6-я Станционная загорелся автомобиль BMW 5 – Series.
18.06.2017 19:35
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Вызванный пожарный расчет из десяти человек на двух спецмашинах сбил пламя за девять минут, но полностью потушить горящую машину удалось лишь к трем часам ночи. Полностью уничтожена передняя часть кузова и моторный отсек, существенно пострадал весь салон.

Очевидец сообщил, что пожарные долго не могли проехать к месту ЧП и трижды проехали въезд во двор. Хозяин авто тут же выставил его на продажу и готов уступить «еще тепленькую» машину всего за каких-то 150 тысяч рублей.

Автор: Екатерина Анисенко
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