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Омич решил продать сгоревший BMW, «пока тепленький»
Вызванный пожарный расчет из десяти человек на двух спецмашинах сбил пламя за девять минут, но полностью потушить горящую машину удалось лишь к трем часам ночи. Полностью уничтожена передняя часть кузова и моторный отсек, существенно пострадал весь салон.
Очевидец сообщил, что пожарные долго не могли проехать к месту ЧП и трижды проехали въезд во двор. Хозяин авто тут же выставил его на продажу и готов уступить «еще тепленькую» машину всего за каких-то 150 тысяч рублей.
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