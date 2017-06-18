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В Омске ищут водителя иномарки, сбившего ребенка
18 июня 2017 года около 12 часов дня на нерегулируемом пешеходном переходе (по «зебре») автомобилист неустановленного транспортного средства сбил 14-летнюю девочку и тут же скрылся с места происшествия.
Проводятся оперативно - розыскные мероприятия, личность виновника происшествия устанавливается, омская полиция просит очевидцев не оставаться безучастными и сообщить властям любые подробности случившегося. Девочка с тяжелыми травмами на скорой помощи была отправлена в местную больницу.
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