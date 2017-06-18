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Жители Омска выступили против открытия штаба Навального
Организовали его руководители омского отделения «Боевое братство», под председательством Андрея Дворецкого, ветерана войны в Афганистане. Около 40 человек собрались у речного вокзала с лозунгами «Навальный, руки прочь от Омска», «Навальный- это Майдан», «Майдан не пройдет» и «Нет войне!».
Это не революция, как движение вперед и прогресс! Это война и разруха. Мы своими глазами увидели то, что творится на родной когда-то нам Украине. К чему это привело? А что творилось в Иране, Ираке, Ливии? Мы — люди, которые воевали за мирное небо, за счастливое будущее нашей страны, — отчетливо себе представляем, к чему хотят они привести нас сегодня. К тому, что называют «Майдан»
— прокомментировал событие Андрей Дворецкий, глава омского отделения организации «Боевое братство».
Митинг поддержал бывший мэр города Омска, председатель областного Совета ветеранов, Евгений Белов. Митингующие выразили опасения, что действия Алексея Навального приведут к дестабилизации политической ситуации.
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