Жители Омска выступили против открытия штаба Навального

Организовали его руководители омского отделения «Боевое братство», под председательством Андрея Дворецкого, ветерана войны в Афганистане. Около 40 человек собрались у речного вокзала с лозунгами «Навальный, руки прочь от Омска», «Навальный- это Майдан», «Майдан не пройдет» и «Нет войне!».

Это не революция, как движение вперед и прогресс! Это война и разруха. Мы своими глазами увидели то, что творится на родной когда-то нам Украине. К чему это привело? А что творилось в Иране, Ираке, Ливии? Мы — люди, которые воевали за мирное небо, за счастливое будущее нашей страны, — отчетливо себе представляем, к чему хотят они привести нас сегодня. К тому, что называют «Майдан»