Омским должникам придется заплатить 200 тысяч за просроченные штрафы

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К омичам, забывшим оплатить административные штрафы по их месту жительства, были проведены рейды сотрудников УМВД России в Омской области совместно с территориальной службой судебных приставов.

По итогам профилактических бесед с должниками около 300 человек оплатили штрафы на сумму более 200 000 рублей. Мировыми судьями рассмотрено 111 административных дел, 3 нарушителям назначен административный арест, 31 человек приговорен к обязательным работам, 77 должны заплатить штрафы на общую сумму около 80 000 рублей.