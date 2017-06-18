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Омским должникам придется заплатить 200 тысяч за просроченные штрафы
К омичам, забывшим оплатить административные штрафы по их месту жительства, были проведены рейды сотрудников УМВД России в Омской области совместно с территориальной службой судебных приставов.
По итогам профилактических бесед с должниками около 300 человек оплатили штрафы на сумму более 200 000 рублей. Мировыми судьями рассмотрено 111 административных дел, 3 нарушителям назначен административный арест, 31 человек приговорен к обязательным работам, 77 должны заплатить штрафы на общую сумму около 80 000 рублей.
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