Штормовое предупреждение 18-19 июня: гроза, град и сильный ветер

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МЧС предупреждает о возможном ухудшении погодных условий в ближайшие два дня.

ГУ МЧС по Омской области предупреждает о надвигающейся непогоде. Сегодня-завтра, 18-19 июня, на территории региона ожидаются дождь, в отдельных районах гроза, град, сильный ветер с усилениями до 18-23 метров в секунду. Неблагоприятные метеоявления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций. Жителей области просят быть предельно внимательными и осторожными. При непогоде следует воздержаться от поездок на большие расстояния.

Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности. В регионе возможна угроза пожарной опасности и авариями на объектах энергетики (из-за сильных порывов ветра), повышением уровней рек и подтоплениями пониженных участков местности (из-за дождей).

Впрочем, Омск природные катаклизмы могут и не затронуть, но автовладельцам не стоит оставлять личный транспорт вблизи деревьев и линий электропередач.