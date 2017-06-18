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Штормовое предупреждение 18-19 июня: гроза, град и сильный ветер
ГУ МЧС по Омской области предупреждает о надвигающейся непогоде. Сегодня-завтра, 18-19 июня, на территории региона ожидаются дождь, в отдельных районах гроза, град, сильный ветер с усилениями до 18-23 метров в секунду. Неблагоприятные метеоявления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций. Жителей области просят быть предельно внимательными и осторожными. При непогоде следует воздержаться от поездок на большие расстояния.
Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности. В регионе возможна угроза пожарной опасности и авариями на объектах энергетики (из-за сильных порывов ветра), повышением уровней рек и подтоплениями пониженных участков местности (из-за дождей).
Впрочем, Омск природные катаклизмы могут и не затронуть, но автовладельцам не стоит оставлять личный транспорт вблизи деревьев и линий электропередач.
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