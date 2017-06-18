Омские студенты поедут на раскопки в тундру

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Хотя древнее поселение нашли еще в 1996 году, исследовать его будут только в 2017.

Как сообщает газета «Красный север», экспедиционная группа под руководством старшего научного сотрудника Андрея Плеханова, в составе которой будут четверо студентов из Омска и двое ученых из Салехарда, отправится на раскопки памятника «Нгарка-Едётаяха-1» в в Ямальском районе ЯНАО.

Первая экспедиция так и не привела к успеху из-за сильного урагана. Однако по предварительным данным в земле обнаружен культурный слой, насыщенный керамикой. Специалисты, исходя из глубины залегания, считают, что здесь существовало поселение в эпоху раннего Средневековья (между седьмым и девятым веком).

Одна из участниц экспедиция 1996 года археолог и заведующая сектором археологии Научного центра изучения Арктики, Наталья Фёдорова, вспоминает:

Поднялся такой ураган, что, когда мы с двумя американскими коллегами собрались, никто не согласился нас везти! Мы две недели просидели в Панаевске. Расстояние по ямальским меркам смешное, но рисковать никто не захотел. Тогда пришлось свернуть в Яр-Сале, заниматься раскопками другого памятника.

У участников новой археологической экспедиции уже есть опыт раскопок. Исследования в ямальской тундре начнутся 5 июля и завершится к 3-4 августа.