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Омские студенты поедут на раскопки в тундру
Как сообщает газета «Красный север», экспедиционная группа под руководством старшего научного сотрудника Андрея Плеханова, в составе которой будут четверо студентов из Омска и двое ученых из Салехарда, отправится на раскопки памятника «Нгарка-Едётаяха-1» в в Ямальском районе ЯНАО.
Первая экспедиция так и не привела к успеху из-за сильного урагана. Однако по предварительным данным в земле обнаружен культурный слой, насыщенный керамикой. Специалисты, исходя из глубины залегания, считают, что здесь существовало поселение в эпоху раннего Средневековья (между седьмым и девятым веком).
Одна из участниц экспедиция 1996 года археолог и заведующая сектором археологии Научного центра изучения Арктики, Наталья Фёдорова, вспоминает:
Поднялся такой ураган, что, когда мы с двумя американскими коллегами собрались, никто не согласился нас везти! Мы две недели просидели в Панаевске. Расстояние по ямальским меркам смешное, но рисковать никто не захотел. Тогда пришлось свернуть в Яр-Сале, заниматься раскопками другого памятника.
У участников новой археологической экспедиции уже есть опыт раскопок. Исследования в ямальской тундре начнутся 5 июля и завершится к 3-4 августа.
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