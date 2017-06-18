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НовостиПроисшествия в Омске

Бык забодал пенсионерку в пригородной зоне Омска

Бык забодал пенсионерку в пригородной зоне Омска
Источник картинки
Владельца опасного животного найти не удалось.
18.06.2017 06:41
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История произошла еще в канун Дня Победы в селе Красноярка неподалеку от санаторно-курортной зоны Омска, однако осветили в СМИ и ее только сейчас. 

По информации «12-го канала» на 91 летнюю Марию Колмогорову рядом с воротами ее дома 8 мая напал бык. Пожилая женщина хотела зайти в палисадник, когда животное ударило и рогами сзади.

После нападения пенсионерка практически не встает с постели и передвигается только с помощью специальных приспособлений для инвалидов. До сих пор не найдены хозяева агрессивного быка. Соседи отрицают свою возможную причастность к делу, ссылаясь на то, что у их быка в ошейнике есть радио маячок.

В Красноярке большинство домашнего скота свободно гуляет как расположенным рядом лугам, так и по улицам села, поэтому идентифицировать животное практически невозможно.

Автор: Екатерина Анисенко
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