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Бык забодал пенсионерку в пригородной зоне Омска
История произошла еще в канун Дня Победы в селе Красноярка неподалеку от санаторно-курортной зоны Омска, однако осветили в СМИ и ее только сейчас.
По информации «12-го канала» на 91 летнюю Марию Колмогорову рядом с воротами ее дома 8 мая напал бык. Пожилая женщина хотела зайти в палисадник, когда животное ударило и рогами сзади.
После нападения пенсионерка практически не встает с постели и передвигается только с помощью специальных приспособлений для инвалидов. До сих пор не найдены хозяева агрессивного быка. Соседи отрицают свою возможную причастность к делу, ссылаясь на то, что у их быка в ошейнике есть радио маячок.
В Красноярке большинство домашнего скота свободно гуляет как расположенным рядом лугам, так и по улицам села, поэтому идентифицировать животное практически невозможно.
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