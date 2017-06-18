На 30 июня назначено торжественное закрытие 70-го сезона Омского музыкального театра

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В этот день зрителям покажут красочную и веселую оперетту Юлия Милютина «Девичий переполох».

В театре подводят итоги сезона. Этой зимой состоялась премьера детской музыкальной сказки «День рождения кота Леопольда». К юбилею театра поставили комедию «Девичий переполох». Национальную театральную премию «Золотая маска« в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» присудили народному артисту РСФСР Георгию Котову. К сожалению, артиста не стало весной 2017 года, поэтому почетную награду передали его семье на юбилейном вечере 24 мая. К слову сказать, это первая и, пока что, единственная настолько высокая награда в истории Омского музыкального театра.

По итогам фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» специальным призом за исполнение роли Хина Меннерса в мюзикле Максима Дунаевского «Алые паруса» отмечен солист театра Александр Серков. Награды в номинации «За творческие достижения в искусстве музыкального театра» получили главный дирижер театра Юрий Соснин и балетмейстер-репетитор, заслуженная артистка Российской Федерации, Елена Шихова. Народная артистка России Валентина Шершнева удостоена звания «Легенда Омской сцены».

Театр вновь распахнет свои двери для зрителей 7 сентября. В вечер открытия 71-го театрального сезона на сцене Омского государственного музыкального театра состоится Гала-концерт.