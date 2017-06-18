Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
18
июня
вс
День +36
Вечер +30
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD57.50 58.10
EUR64.10 64.50
 ПокупкаПродажа

18+

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36

НовостиКультура в Омске

На 30 июня назначено торжественное закрытие 70-го сезона Омского музыкального театра

На 30 июня назначено торжественное закрытие 70-го сезона Омского музыкального театра
В этот день зрителям покажут красочную и веселую оперетту Юлия Милютина «Девичий переполох».
18.06.2017 06:12
Поделиться:

В театре подводят итоги сезона. Этой зимой состоялась премьера детской музыкальной сказки «День рождения кота Леопольда». К юбилею театра поставили комедию «Девичий переполох». Национальную театральную премию «Золотая маска« в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» присудили народному артисту РСФСР Георгию Котову. К сожалению, артиста не стало весной 2017 года, поэтому почетную награду передали его семье на юбилейном вечере 24 мая. К слову сказать, это первая и, пока что, единственная настолько высокая награда в истории Омского музыкального театра.

По итогам фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» специальным призом за исполнение роли Хина Меннерса в мюзикле Максима Дунаевского «Алые паруса» отмечен солист театра Александр Серков. Награды в номинации «За творческие достижения в искусстве музыкального театра» получили главный дирижер театра Юрий Соснин и балетмейстер-репетитор, заслуженная артистка Российской Федерации, Елена Шихова. Народная артистка России Валентина Шершнева удостоена звания «Легенда Омской сцены».

Театр вновь распахнет свои двери для зрителей 7 сентября. В вечер открытия 71-го театрального сезона на сцене Омского государственного музыкального театра состоится Гала-концерт.

 

Автор: Екатерина Анисенко
Просмотров: 106
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: театр, закрытие сезона, итоги

Читайте также:

Изображение

Туристов приглашают в Калачинск провести день в Ширванском полку

Первыми в ряды Ширванского полка вступили омские журналисты.

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Loading...

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Экономные покупают в «ДНС-Технопоинт»
ДНС-Технопоинт, дискаунтер цифровой и бытовой техники
Красный Путь, 83
ООО «Сатурн», Новосибирск, ОГРН 1125476079981.
«ДНС Фрау Техника» — техника уюта и комфорта в вашем доме!
ДНС Фрау Техника, магазин бытовой техники и электроники
Карла Либкнехта, 11
Продолжай покупки онлайн. Более 30 000 товаров.
АШАН, гипермаркет
Архитекторов бульвар, 35
Ноутбуки, смартфоны, фото, видео, телевизоры, планшеты, оргтехника
ДНС, сеть супермаркетов цифровой техники и бытовой электроники
Карла Маркса проспект, 89
ООО «Сатурн», 630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 31; ОГРН 1125476079981.

Новости рубрики

«Большой симфонический парк» и 11-часов музыки в Омске (фоторепортаж)

«Большой симфонический парк» и 11-часов музыки в Омске (фоторепортаж)

804 просмотров, комментировать
Трио Даниила Крамера подарит омичам джазовое настроение

Трио Даниила Крамера подарит омичам джазовое настроение

525 просмотров, комментировать
К октябрю в Омске на улице Музейной появится пешеходный бульвар

К октябрю в Омске на улице Музейной появится пешеходный бульвар

420 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

196 просмотров
2
Александр Лейфер Александр Лейфер

председатель Омского отделения Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ
СЕСТРА и БРАТ

Давно, ещё в  1987 году вышла моя небольшая книга "…Буду всегда жива" (Документальное повествование о Валентине Бархатовой и её друзьях). Удалось разыскать и младшего брата – Павла, он жил тогда в Братске. А потом, когда книга вышла, мы с ним решили попробовать разыскать хоть какие-то следы пропавшего без вести их старшего брата  Константина. 

11782 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ

1505 просмотров, комментировать 15

В конце пути

588 просмотров, комментировать

Знакомство с автором: Татьяна Синяк

557 просмотров, комментировать

Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

197 просмотров, комментировать 2

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

«Бизнес-клуб.Live» МТС продолжает серию бесплатных онлайн-семинаре для бизнеса.

«Бизнес-клуб.Live» МТС продолжает серию бесплатных онлайн-семинаре для бизнеса.

// МТС
Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

// Нейромед
Страховой полис ВТБ можно оформить на сайте РЖД

Страховой полис ВТБ можно оформить на сайте РЖД

// Банк ВТБ (ПАО)

Правила управления личным капиталом

// Компания Бкс, ООО

«Росводоканал Омск» ответил на вопросы более 11 тысяч абонентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Ростелеком» в Омске на форуме представил комплекс услуг и сервисов для корпоративных клиентов

// Ростелеком
Справочник
Кудрявцев Максим Георгиевич
Кудрявцев Максим Георгиевич

// В честь дня победы звонки и телеграммы однополчанам – бесплатно

Все упоминания (43)

Сибиченко Сергей Сергеевич
Сибиченко Сергей Сергеевич

// Управляющему "Пятерочки" нашли дело

Все упоминания (4)

Гоман Григорий Феликсович
Гоман Григорий Феликсович

// Скончался экс-начальник милиции общественной безопасности Омской области

Все упоминания (5)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

Кубок Содружества
Кубок Содружества

// "Кубок содружества" соберет борцов

Все упоминания (1)

Праздник Севера
Праздник Севера

// Хоккеист омского "Авангарда" в очередной раз помог сельским спортсменам

Все упоминания (16)

Иртыш, ФК
Иртыш, ФК

// "Омск спортивный" обыграл команду Федора Емельяненко в мини-футбол

Все упоминания (91)

Эксперт
Эксперт

// Представительство в арбитражном суде. Кто решает вопрос о правопреемстве в арбитражном суде?

Все упоминания (23)

ИТ Банк, АКБ
ИТ Банк, АКБ

// Юрий Федотов: "2100 лифтов в Омске отработали свой срок"

Все упоминания (21)

Популярно
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

2674 просмотров, комментировать
На Омскую область снова надвигается шторм с градом

На Омскую область снова надвигается шторм с градом

1834 просмотров, комментировать 1
Основатель омской компании «Титан» был участником «Прямой линии с Владимиром Путиным»

Основатель омской компании «Титан» был участником «Прямой линии с Владимиром Путиным»

1621 просмотров, комментировать

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик