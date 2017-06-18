Пьяный водитель на автомобиле «Lada» вылетел в кювет на трассе Омск-Тара

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Около 6 часов вечера 17 июня на 147 км дороги Омск-Тара водитель, в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и упал в кювет. Машина опрокинулась и 47-летний водитель, а также двое его пассажиров (среди них 28-летняя женщина и 33-летний мужчина), отделались синяками и после осмотра медиками были отпущены.

Третий же пассажир, 36-летний мужчина, получил травмы, из-за чего был госпитализирован в ближайшую больницу.