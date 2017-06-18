Новости → Происшествия в Омске
Пьяный водитель на автомобиле «Lada» вылетел в кювет на трассе Омск-Тара
Около 6 часов вечера 17 июня на 147 км дороги Омск-Тара водитель, в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и упал в кювет. Машина опрокинулась и 47-летний водитель, а также двое его пассажиров (среди них 28-летняя женщина и 33-летний мужчина), отделались синяками и после осмотра медиками были отпущены.
Третий же пассажир, 36-летний мужчина, получил травмы, из-за чего был госпитализирован в ближайшую больницу.
Свежие новости Омска
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Новости рубрики
Четверо омичей пострадали в перестрелке
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко
Новости компаний
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня
На Омскую область снова надвигается шторм с градом