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В Омске велосипедист сбил пешехода, последний потерял сознание
В субботу 17 июня в парке Советского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и велосипедиста. Фотографии последствий опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» на публичной странице «ЧП Омск».
Велосипедист на большой скорости сбил нетрезвого пешехода, шедшего по вело-роллерной дорожке. Мужчина упал и потерял сознание, под ним образовалась лужа крови. Спортсмен также получил травмы, но с места происшествия уехал. Очевидцы вызвали «Скорую».
Мнения жителей города в комментариях разделились. Одни считают, что велосипедист был прав, и пешеходам не следует без причины заходить на велодорожки. Другие же считают, что всем участникам движения нужно быть взаимно вежливыми и уступать друг другу дорогу.
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