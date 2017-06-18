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Водитель «Honda» в Омске сбил подростка на «Зебре»
17 июня около 6:00 вечера в Дежурную часть полиции поступило информация о мальчике, сбитом на пешеходном переходе в районе пересечения улиц 25 Рабочей и Свободы. На место ДТП в срочном порядке выехала бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа.
Оперативники на месте происшествия установили, что 35-летний водитель автомобиля «Honda Accord», двигаясь по 25 Рабочей улице, допустил наезд на подростка, пересекающего по зебре проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Подробные обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками Госавтоинспекции.
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