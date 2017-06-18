Сторонники Навального сменили место открытия штаба, расторгнув первый договор

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Как стало известно, оппозиционеры сами расторгли договор аренды помещения по адресу улица Лермонтова, 2 и нашли более дешевый вариант.

Омская региональная команда оппозиционера Алексея Навального обвинила местной власти в намеренном срыве открытие штаба политика.

Новостной портал Life.ru опубликовал у себя фотографию договора аренды и заявление о его расторжении, подписанные начальницей Омского штаба Ольга Картавцевой.

В документе от 16 июня означено, что команда Навального забронировала банкетный зал «Река-2» в отеле «Маяк» на время с 11:00 до 14:00 на 18 июня. На мероприятии предполагалось присутствие 300 человек. Первоначально арендаторы внесли сумму 15000 руб. за бронь и за услуги звукорежиссера ещё 1500 руб. 17 июня, на следующий день после заключения первого договора, оппозиционеры изменили свое мнение, добровольно расторгли соглашение и забрали внесенную сумму.

Картавцева своей рукой написала в заявлении: «Денежные средства в размере 16 500 р. (шестнадцать тысяч пятьсот рублей) получила. Претензий к банкет-холлу «Река» не имею. По причине того, что нашли другую площадку». Документ заверен подписью начальника Омского штаба.

По ее словам смена локации является простой подстраховкой, потому что первом банкетном зале могли быть проблемы (по словам представителей самого зала). Аренда новой площадки обошлось всего в 3500 руб.

Встреча произойдет без самого Алексея Навального, так как 12 июня его задержали за призыв к несанкционированному митингу и вменили наказание в размере 30 суток. Сейчас стало известно, что Мосгорсуд сократил срок ареста на 5 дней.