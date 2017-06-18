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НовостиСобытия в Омске

Благоустройство Омских общественных пространств начнется с улицы Бударина

Благоустройство Омских общественных пространств начнется с улицы Бударина
Источник картинки
17 июня музей имени Врубеля состоялась презентация и обсуждение концепции благоустройства улицы Бударина и Набережных реки Оми.
18.06.2017 01:29
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Получить информацию из первых рук и высказать свои пожелания пришли около 50 активных жителей города. Проектировщики хотят сделать улицу Бударина дублером Любинского проспекта. Планируется создать комфортное пространство для пешеходов, террасы и локальные площадки с большим количеством зеленых насаждений. Прибрежные скверы между Комсомольским и Юбилейным мостами со стороны улицы Бударина хотят оборудовать спусками к воде и смотровыми площадками. Реорганизация набережной даст возможность проводить там массовые мероприятия. А на другом берегу по проекту организация «зелёного амфитеатра» для отдыхающих.

Несмотря на небольшое количество времени на подготовку презентации, разработчики - «КБ Стрелка» и архитектурное ателье «Рим» отлично справились. Это отметили все присутствующие. План благоустройства еще будет дорабатываться с учетом пожелания жителей города, а затем отправится на согласование по стоимости работ. 

В данный момент сложностью в реализации этого проекта являются собственники некоторых земельных участков по улице Бударина. Однако для них разработаны специальные концепции по организации неиспользуемых территорий.

Министр культуры Омской области выразил абсолютную уверенность в том, что реализация проекта начнется в ближайшее время.

Это федеральная программа, и она будет осуществляться с 2017 по 2022 год. Работы на первом объекте — улице Бударина — должны начаться уже в этом году.

— сказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Автор: Екатерина Анисенко
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