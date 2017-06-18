Новости → Общество в Омске
Региональные власти решили помочь футбольной команде «Иртыш»
Об этом в интервью РИА «Омск-информ» объявил Михаил Расин, директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта городской администрации .
В прошлом году для поездки на Чемпионат России 2016/2017 деньги нашлись буквально за 2-3 недели до начала самого события. Сейчас ситуация не настолько сложная и, тем более, команде согласился помочь губернатор Виктор Назаров.
Ранее команда финансировалась из городского бюджета без каких-либо серьезных спонсоров. Максимальную помощь «Иртышу» была оказана одной из омских компаний, купивший форму для основного и юношеского состава команды.
Читайте также:
Директор Омского цирка обвиняет отца девочки-инвалида в нападении на охранника
По словам Елены Агафоновой, отец девочки сам ударил охранника головой в нос и спровоцировал конфликт.Читать далее →
Свежие новости Омска
В новости
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Новости рубрики
Июньский смерч в Омске
Многие омичи в ливень потеряли номера от своих авто
Омские автобусы скоро переведут на природный газ
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко
Новости компаний
Все упоминания (6)
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня
На Омскую область снова надвигается шторм с градом