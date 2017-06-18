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НовостиОбщество в Омске

Региональные власти решили помочь футбольной команде «Иртыш»

Региональные власти решили помочь футбольной команде «Иртыш»
Источник картинки
Это значит, что омские футболисты однозначно будут участвовать в следующем сезоне в Чемпионате России.
18.06.2017 01:14
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Об этом в интервью РИА «Омск-информ» объявил Михаил Расин, директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта городской администрации .

В прошлом году для поездки на Чемпионат России 2016/2017 деньги нашлись буквально за 2-3 недели до начала самого события. Сейчас ситуация не настолько сложная и, тем более, команде согласился помочь губернатор Виктор Назаров.

Ранее команда финансировалась из городского бюджета без каких-либо серьезных спонсоров. Максимальную помощь «Иртышу» была оказана одной из омских компаний, купивший форму для основного и юношеского состава команды.

Автор: Екатерина Анисенко
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