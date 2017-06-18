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НовостиОбщество в Омске

Не затянутый болт на колесе обозрения в Омске вызвал споры в сети

Не затянутый болт на колесе обозрения в Омске вызвал споры в сети
Источник картинки
Автор фотографии беспокоится, не развалится ли аттракцион.
18.06.2017 00:21
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Один из подписчиков публичной страницы «Аварийный Омск» решил прокатиться на новом колесе обозрения в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Его внимание привлек не затянутый болт, соединяющий части конструкции. Мужчина выложил фотографию в социальную сеть интересуясь, может ли эта деталь сделать аттракцион опасным.

 

Комментаторы разделились на два лагеря. Некоторые пользователи шутят насчёт смертельные аттракциона. Однако есть и те, кто предположили, что такое положение деталей предусмотрено конструкция колеса обозрения.

Автор: Екатерина Анисенко
Просмотров: 79
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