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Не затянутый болт на колесе обозрения в Омске вызвал споры в сети
Один из подписчиков публичной страницы «Аварийный Омск» решил прокатиться на новом колесе обозрения в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Его внимание привлек не затянутый болт, соединяющий части конструкции. Мужчина выложил фотографию в социальную сеть интересуясь, может ли эта деталь сделать аттракцион опасным.
Комментаторы разделились на два лагеря. Некоторые пользователи шутят насчёт смертельные аттракциона. Однако есть и те, кто предположили, что такое положение деталей предусмотрено конструкция колеса обозрения.
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