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НовостиПроисшествия в Омске

Директор омского цирка прокомментировала конфликт, затронувший интересы ребенка-инвалида

Директор омского цирка прокомментировала конфликт, затронувший интересы ребенка-инвалида
Омскпресс попытался разобраться в ситуации и взял комментарий у дирекции культурного учреждения.
17.06.2017 16:40
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Ранее Омскпресс писал историю конфликта, произошедшего в цирке, со слов отца девочки-инвалида. Охранник цирка не пропускал отца с дочерью на представление и даже применил физическую силу. Омскпресс попытался разобраться в ситуации.

Как рассказала директор Омского государственного цирка Елена Агафонова, 10 июня семья с ребенком-инвалидом действительно приходила на представление, и конфликт действительно был.

На первом этаже цирка есть три входа для зрителей. В тот день в боковых входах располагались лебедки, которые поднимают гимнастов под купол. Лебедки были под напряжением. По технике безопасности после первого звонка входы были закрыты, висели соответствующие объявления и стояли охранники – сотрудники ЧОП «Гордес». С данной охранной организацией у цирка подписан договор. У предприятия есть все соответствующие лицензии.

Отец с дочерью подошли именно к боковому входу. Охранник им пояснил, что не может их пропустить. И в связи с тем, что прозвенел третий звонок, то пройти на свои места им следует через второй этаж. Главе семьи это не понравилось, возник словесный конфликт, включающий нецензурную лексику. Посетитель вел себя достаточно грубо. В итоге, отец ударил молодого охранника в нос. У парня пошла кровь. Сотрудники цирка вызвали полицию и скорую помощь.

Отец с дочерью все же прошли на свои места через второй этаж, а пострадавшего увезли в больницу. Как показал рентген, у охранника был сломан нос.

Не смотря на то, что боковой вход находится в слепой зоне для видеокамер, у происшествия были свидетели. Все видели продавцы буфета, контролеры и охранники цирка. Сотрудник полиции опросил очевидцев, а в антракте взял показания и у главы семьи.

Свидетели утверждают, что охранник не прикоснулся к отцу ребенка. И сложно поверить в то, что мужчина смог смотреть представление со сломанной челюстью и сотрясением головного мозга.

Позже директору цирка поступило заявление, в котором семья требовала разобраться в произошедшем и компенсировать стоимость билетов, в связи с тем, что им не удалось досмотреть представление до конца.

По словам Елены Агафоновой, ответ семье будет дан в течение месяца, после того, как завершится официальное расследование полиции.

Директор цирка также пояснила, что по технике безопасности после третьего звонка запрещено проходить вблизи арены. В тот день на манеже первыми выступали животные и их поведение сложно предсказать. Цирк работает в интересах зрителей и отвечает за их безопасность.

Елена Агафонова также отметила, что после реконструкции, цирк стал более доступным для людей с ограниченными возможностями. В цирке установлены пандусы, оборудованы туалеты, а также специально удален первый ряд, чтобы инвалидная коляска могла свободно проехать. Но существует техника безопасности и не следует ею пренебрегать.

Автор: Алина Савельева
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