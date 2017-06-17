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Туристов приглашают в Калачинск провести день в Ширванском полку
Туристический маршрут «Один день в Сибирском Ширванском полку» начался со встречи гостей на станции «Калачинская». Приветственные слова говорил Калачонок - символ района. Затем - небольшая автобусная экскурсия по главным улицам города.
Знакомство с историей Калачинского района начинается с Храма Покрова Пресвятой Богородицы, который находится в селе Воскресенка. Интересные факты о жизни Храма и иконах подробно расскажет краевед Елизавета Попова. Например, о том, что в этом храме, который построен в 1867 году, находится 18 икон 19 века.
На обратном пути - фотосессия у одного из столбов «Сибирский тракт». В автобусе - экскурсовод Лилия Терещенко расскажет несколько историй, правдивых и не очень, о названии города, реки Омь и каким образом Калачинск связан с Ширванским полком.
В купеческом калачинском доме начала ХХ века туристов напоит чаем с вкусными калачинскими калачами купчиха со своим мужем. Откроют «Портал времени», который перенесет гостей во времена, когда Ширванский полк квартировался в Калачинске.
Желающие могут прокатиться на телеге.
Небольшая разминка в Ширванском полку. Подготовка к дальнейшим состязаниям.
Туристам предлагается пострелять из лука, походить по бревну, на ходулях.
Для любителей рисовать организована мастерская по росписи ложек.
Попеть песни, поиграть на ложках, на барабане сможет любой желающий, даже не имеющий слуха. Стоит отметить, что играть на ложках можно различными способами.
Сестра милосердия измерит давление.
Кульминацией мероприятия станет клятва, которую дают переодетые в рекрутов туристы. В завершении торжественного момента производится залп из пушки.
Отобедав в доме с печкой (ЦТК «Радовесть»), туристы могут продолжить путешествие на озеро «Калач».
Песни, пляски, народные игры - одним словом, семейная русская вечерка. Также можно посидеть с удочкой у озера.
Принимать туристов Калачинск планирует с 29 июля.
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Фото: Мария Ильченко
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Туристов приглашают в Калачинск провести день в Ширванском полку
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