Директор Омского цирка обвиняет отца девочки-инвалида в нападении на охранника

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В социальной сети Facebook появился комментарий директора Омского цирка Елены Агафоновой по поводу конфликтной ситуации сотрудника ЧОП с семьей мальчика-инвалида:

Семью не пропустил сотрудник ЧОП через боковой проход в связи с наличием там специального оборудования. Отец ребенка ударил головой нос охраннику. Цирк вызвал полицию и скорую помощь. Имеются свидетели, что охранник пальцем не тронул зрителя. По заявлению охранника ведётся проверка органами полиции. ЧОП имеет все необходимые лицензии. А зрителю ничего не остаётся как "заказывать" статьи. Будем предъявлять иск изданию за публикацию информации, не отвечающей действительности.

- написала Елена Агафонова в группе Цирковые.

О том, с чего началась эта история Омскпресс писал ранее - В Омске ребенка-инвалида не пустили в цирк после «третьего звонка». Отец девочки-инвалида утверждает, что охранники вели диалог в грубой и нецензурной форме, после чего ударили его кулаком в лицо. Пострадавший отец обратился в больницу, где ему зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом отростка нижней челюсти.