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НовостиОбщество в Омске

Льготные тарифы на тепло и холодную воду впервые установили в Муромцевском районе

Льготные тарифы на тепло и холодную воду впервые установили в Муромцевском районе
РЭК Омской области утвердили льготные тарифы на второе полугодие.
17.06.2017 14:45
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Жители 83 поселений в 22 муниципальных районах и в городе Омске получат квитанции по оплате коммунальных услуг со сниженными суммами.

По информации пресс-службы РЭК по Омской области, 16 июня утверждено 82 льготных тарифа, из них 64 – на теплоснабжение, 1 – на горячую воду, 11 – на питьевую воду и 6 – на водоотведение. Это практически в 2 раза меньше, чем в 2016 году.
Более 16 миллионов рублей пойдет из областного бюджета на компенсацию льготных тарифов на второе полугодие 2017 года.

Наиболее крупные плановые размеры компенсаций предусмотрены для Муромцевского (2,8 млн руб.), Нововаршавского (2,6), Тарского (2,4), Азовского (2,0), Омского (1,1), Русско-Полянского (1,0) районов. Впервые льготные тарифы устанавливаются для Муромцевского района (по теплу и холодной воде). В Любинском районе добавится 4 льготных тарифа на тепловую энергию,

- поясняет пресс-служба РЭК.

В Большереченском районе было принято решение отменить льготные тарифы на тепло и воду. Льготный тариф на водоотведение исчезнет в Крутинском районе.

Что касается омичей, то с 1 июля прекратиться льгота по водоснабжению и водоотведению, потому что транспортировщик воды ООО «Водораспределение» ушел с рынка. Теперь вместо него воду будет предоставлять АО «ОмскВодоканал».

Стоит добавить, что для ПО «Полет» от котельной территории «Г» по сетям ООО «СМТ Стройбетон» продлено действие льготных тарифов по теплоснабжению.

Автор: Мария Ильченко
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