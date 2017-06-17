Театральный сезон в Омском ТЮЗе завершится «Плутнями Скапена»

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В этом сезоне омский ТЮЗ представил шесть новых спектаклей: «Снегурочка», «Гамлет», Свадьба», «Винни-Пух и все-все-все», спектакль-квест Сталкер» и спектакль-лабиринт «Андерсен. Истории». Режиссером-постановщиком седьмой премьеры по пьесе Жана-Батиста Мольера стал Евгений Рогулькин (ранее работал в «Галерке», Северном драматическом и «Пятом театре»). Хореографом в «Плутнях Скапена» выступил заслуженный артист России Виктор Тзапташвилли.

Остроумные комедийные ситуации, яркие, непредсказуемые повороты сюжета, музыкальные и танцевальные номера определяют настроение этого искрометного, комедийного, но в то же время трогательного спектакля

— говорят в литчасти ТЮЗа.

Несмотря на недавнюю смену руководства (в начале июня новым директором назначен Михаил Мальцев), театр активно развивается, повышая уровень постановок.

Сейчас надо выводить театр на новый уровень. Михаил Николаевич аккуратно, но довольно быстро составляет план действий. Ситуация сложная, но не катастрофичная. Там можно и нужно работать, ремонтировать. В этом году 700 тыс. выделено на ремонт. Работа продолжится. Театр живет, готовится завершать сезон, готовится к новому

— поделился своим мнением министр культуры Омской области Юрий Трофимов на недавно прошедшей пресс-конференции.