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Уникальный центр «Детский автогород» создадут в Омске
На заседании межведомственной рабочей группы по реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» под председательством заместителя Министра образования и науки РФ Вениамина Каганова было принято решение о создании «Детского автогорода» в Омске. Об этом омским журналистам рассказали начальник УГИБДД УМВД России по Омской области Сергей Картавенко, Министр образования Омской области Татьяна Дернова, ректор Сибирского автодорожного университета Александр Жигадло.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, данный комплекс будет включать в себя кабинеты для теоретических занятий по безопасности дорожного движения, оказанию первой медицинской помощи, устройству автомобиля, автотренажёры, компьютерный класс, закрытый полигон с дорожными знаками, светофорами и разметкой, предусмотренный для занятий с использованием электромобилей, велосипедов и самокатов.
Также на территории будет создан автоматизированный автодром и картинг-трасса.
Омский «Детский автогород» планируется открыть в 2020 году на базе СибАДИ. Он станет одним из пяти экспериментальных центров, которые планируется создать в России до 2020 года.
Стоит отметить, что университет планирует проводить глубокие научные исследования, связанные с разработкой и широкомасштабным внедрением комплекса современных образовательных методик и технологий обучения детей всех возрастов безопасному участию в дорожном движении.
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