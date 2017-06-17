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В Омской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными
Как выяснил прибывший на место сотрудник ОМВД России, подозреваемый не ограничился словами. Он выбежал во двор дома и демонстративно, в присутствии малолетних племянников и соседей, лишил жизни кошку и 16 цыплят.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья. В отношении гражданина возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении» - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
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