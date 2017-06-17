В Омске задержан продавец нелегального алкоголя через социальные сети

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Омич сбывал по дешевке коньяк и водку с акцизами других государств, а также не маркированные сигареты в одной из социальных сетей. Оперативники установили личность гражданина и задержали его после очередной сделки. Мужчина реализовал 2520 бутылок спиртного и 5000 пачек сигарет на общую сумму 276 тысяч рублей.

Оставшуюся у подозреваемого продукцию изъяли для исследования. Оказалось, что если бы омич продал всю, имеющуюся у него нелегальную продукцию, то получил бы около 1, 2 миллионов рублей дохода. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».