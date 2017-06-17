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НовостиОбщество в Омске

Ко Дню медработника лучшему врачу Омской области вручили ключи от автомобиля

Ко Дню медработника лучшему врачу Омской области вручили ключи от автомобиля
Источник картинки
Сергей Туморин стал лучшим в областном этапе Всероссийского конкурса врачей и обладателем машины Datsun.
17.06.2017 12:45
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В преддверии Дня медицинского работника, который празднуется ежегодно в третье воскресение июня, в Концертном зале лучшим работникам здравоохранения вручили грамоты и благодарность от Правительства Омской области, регионального Министерства здравоохранения.

Я от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Хочу пожелать вам крепкого сибирского здоровья и успехов, чтобы вы всегда оставались такими же позитивными, креативными и всегда приходили к людям на помощь, когда это нужно. Многое зависит от вас, от вашего отношения к профессии, к делу, от вашей отзывчивости и самоотдачи. Без этого нельзя работать в медицине,

- поздравил Виктор Назаров.

Главным на торжественном собрании стало подведение итогов областного этапа Всероссийского конкурса врачей. Как сообщает пресс-служба Омской Губернии, 1-е и 2-е места в 25 номинациях заняли 50 врачей.

Лучшему врачу Омской области заведующему отделением, врачу-травматологу, ортопеуд клинического медико-хирургического центра регионального Минздрава Сергею Туморину глава региона вручил ключи от автомобиля. Сергей Туморин внес огромный вклад: внедрил сложнейшую операцию на позвоночнике в практику омских травматологов-ортопедов.

В омском здравоохранении трудятся 45 тысяч человек, 8 тысяч врачей, 19 тысяч средних медицинских работников. Среди медицинских работников 252 кандидата и 18 докторов медицинских наук. 86 медицинских работников имеют почетное звание Заслуженный врач и Заслуженный работник здравоохранения РФ,

- добавляет пресс-служба регионального Правительства.

Кроме того, ОмГМУ ежегодно выпускает более 500 молодых врачей, которых также можно поздравить с профессиональным праздником!

Фото: www.omskportal.ru

Автор: Мария Ильченко
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