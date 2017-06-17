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В Омском литературном музее им. Ф.М. Достоевского 20 июня, в среду, откроется выставка к юбилею поэта Роберта Рождественского.

В честь юбилея Роберта Рождественского в Омске откроется выставка

К 85-летию поэта также приурочен вечер памяти, на котором работники Шербакульской центральной библиотеки имени Р. Рождественского покажут презентацию на тему сохранения творческого наследия лирика «Я однажды вернулся сюда...» и музыкальную программу «В который раз мне память подсказала...».

На вечере прозвучат стихи поэта, будут демонстрироваться отрывки художественных фильмов с песнями на стихи Роберта Рождественского. Посетители музея узнают интересные и малоизвестные факты из биографии поэта, переводчика, песенника, публициста.

— говорят организаторы праздника.

Начало мероприятия в 14:00 по местному времени.