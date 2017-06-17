Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
17
июня
сб
Вечер +29
Ночь +24
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD57.50 58.00
EUR64.10 64.90
 ПокупкаПродажа

18+

Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0

НовостиСобытия в Омске

В честь юбилея Роберта Рождественского в Омске откроется выставка

В честь юбилея Роберта Рождественского в Омске откроется выставка
Источник картинки
В Омском литературном музее им. Ф.М. Достоевского 20 июня, в среду, откроется выставка к юбилею поэта Роберта Рождественского.
17.06.2017 12:24
Поделиться:

К 85-летию поэта также приурочен вечер памяти, на котором работники Шербакульской центральной библиотеки имени Р. Рождественского покажут презентацию на тему сохранения творческого наследия лирика «Я однажды вернулся сюда...» и музыкальную программу «В который раз мне память подсказала...».

На вечере прозвучат стихи поэта, будут демонстрироваться отрывки художественных фильмов с песнями на стихи Роберта Рождественского. Посетители музея узнают интересные и малоизвестные факты из биографии поэта, переводчика, песенника, публициста.

— говорят организаторы праздника.

Начало мероприятия в 14:00 по местному времени.

Просмотров: 75
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: выставка, вечер памяти, поэт, Роберт Рождественский

Читайте также:

Изображение

В Омске состоится третий Цветочный забег

В Омске уже в третий раз пройдет благотворительный Цветочный забег.

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Loading...

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
ПОДАРОК! Двойной гамбургер или двойной Кантрибургер!
Макдоналдс, сеть ресторанов быстрого питания
Карла Маркса проспект, 16 к1
Вкусно. Низкие цены. Бесплатная доставка шашлыков!*
У Вартана, кафе
10 лет Октября, 209г
ООО «Байкал», г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 209а, КПП 550401001. *Подробности на сайте увартана.рф и по тел. +7 (38-12) 40-42-54.
Новое меню по ретроценам
Olivie, кафе
Кемеровская, 12а
Завтраки и бизнес-ланчи!
Coffee rooms, кофейня
Карла Либкнехта, 2

Новости рубрики

Антикоррупционный митинг в Омске прошел без задержаний

Антикоррупционный митинг в Омске прошел без задержаний

745 просмотров, комментировать
Гран-при «Формулы моды» получила омичка Ольга Булева

Гран-при «Формулы моды» получила омичка Ольга Булева

244 просмотров, комментировать
Сотрудники ФСБ поздравили омичей в День России

Сотрудники ФСБ поздравили омичей в День России

354 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

163 просмотров
2
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

2435 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ

1479 просмотров, комментировать 15

В конце пути

562 просмотров, комментировать

Знакомство с автором: Татьяна Синяк

532 просмотров, комментировать

Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

163 просмотров, комментировать 2

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

«Бизнес-клуб.Live» МТС продолжает серию бесплатных онлайн-семинаре для бизнеса.

«Бизнес-клуб.Live» МТС продолжает серию бесплатных онлайн-семинаре для бизнеса.

// МТС
Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

// Нейромед
Страховой полис ВТБ можно оформить на сайте РЖД

Страховой полис ВТБ можно оформить на сайте РЖД

// Банк ВТБ (ПАО)

Правила управления личным капиталом

// Компания Бкс, ООО

«Росводоканал Омск» ответил на вопросы более 11 тысяч абонентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Ростелеком» в Омске на форуме представил комплекс услуг и сервисов для корпоративных клиентов

// Ростелеком
Справочник
Воробьёв Юрий Юрьевич
Воробьёв Юрий Юрьевич

// СовФед предлагает отозвать российского посла из США

Все упоминания (5)

Айтхожина Гульнар Сейтахметовна
Айтхожина Гульнар Сейтахметовна

// Руководитель ЗАГса назначена главой департамента городской экономической политики Омска

Все упоминания (67)

Корабельников Сергей Александрович
Корабельников Сергей Александрович

// Татьяна Тренина возглавила ГУИП Омской области

Все упоминания (38)

ВТТВ-Омск
ВТТВ-Омск

// Прощай, оружие

Все упоминания (5)

Зеленый остров
Зеленый остров

// Волонтеры «ДоброСпас-Омск» отметят Международный день пропавших детей

Все упоминания (221)

Утренняя зорька
Утренняя зорька

// Дайджест материалов

Все упоминания (6)

Омское управление лесами
Омское управление лесами

// Омичам достанется на треть меньше новогодних ёлок

Все упоминания (11)

Сиблифт, ООО
Сиблифт, ООО

// Юрий Федотов: "2100 лифтов в Омске отработали свой срок"

Все упоминания (18)

Олимпстрой, ГК
Олимпстрой, ГК

// В квартире Олега Шишова провели обыск по новому уголовному делу

Все упоминания (19)

Популярно
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

2632 просмотров, комментировать
На Омскую область снова надвигается шторм с градом

На Омскую область снова надвигается шторм с градом

1741 просмотров, комментировать 1
Основатель омской компании «Титан» был участником «Прямой линии с Владимиром Путиным»

Основатель омской компании «Титан» был участником «Прямой линии с Владимиром Путиным»

1561 просмотров, комментировать

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик