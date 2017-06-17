Омичам советуют быть внимательнее при заказе товаров в Интернете

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В редакцию Омскпресс недавно обратилась жительница Омска с вопросом об изменениях в выдаче посылок на почтовых отделениях. Девушка сделала заказ товара в Интернете с бесплатной доставкой. По ее словам, почтальон принесла ей почтовое отправление, отмеченное, как мелкий пакет, лично домой. Как оказалось, пакет просто не поместился в почтовый ящик. На вопрос, а что было бы, если ее не оказалось дома, ей ответили, что почтальон имеет право оставить такой пакет на почтовом ящике. Почтальон также пояснила, что теперь все не заказные отправление, отмеченные как мелкий пакет будут доставляться в почтовый ящик. Девушка пояснила свое беспокойство тем, что ранее она все мелкие пакеты получала на почте по уведомлению, не зависимо от их размеров почтовых отправлений.

У омички возник закономерный вопрос, а если пакет кто-то вытащит из почтового ящика? Не у всех же они закрываются. И как это, оставить пакет на почтовом ящике в многоквартирном подъезде?

Мы попытались разобраться в ситуации и задали вопрос региональной пресс-службе Почты России.

УФПС Омской области сообщает, что нерегистрируемые мелкие пакеты относятся к разряду простой корреспонденции, которая, согласно «Правилам оказания услуг почтовой связи», доставляются в почтовый ящик. Если же габариты простого отправления превышают размер ящика, почтальон оставляет извещение, по которому клиент сможет получить простое отправление в отделении почтовой связи,

- ответили на наш запрос.

Жителей Омска и области просят быть внимательнее при выборе категории почтового отправления: простое или регистрируемое (в том числе заказное).

Как уточнили в региональном УФРС, простые отправления не регистрируются по пути пересылки и доставляются и выдаются без расписки в получении. Регистрируемые же почтовые отправления можно отслеживать в режиме онлайн по пути следования, благодаря сервису Мобильное приложение. Такие отправления выдаются с распиской в получении.