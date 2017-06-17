Новости → Общество в Омске
В омском магазине по булочкам бегают тараканы
В социальной сети «ВКонтакте» на публичной странице «Ревизорро Омск» появилась фотография прилавка магазина «Лукошко». На снимке заметны какие-то насекомые в корзинке со сдобой. Автор предполагает, что это тараканы.
Покупатель негодует, ведь мало кто хочет видеть таких «соседей» рядом с продуктами питания. В комментариях к посту омичи как всегда шутят про убежавший из булочек изюм.
Читайте также:
Омский воздух опасно загрязнен хлороводородом и фенолом
Результаты наблюдения за воздухом в Омской области от регионального министерства природы и экологии с 5 по 11 июня не утешительны.Читать далее →
Свежие новости Омска
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Новости рубрики
Жители Омской области засняли на видео торнадо
Омские синоптики дали новое штормовое предупреждение
Июньский смерч в Омске
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко
Новости компаний
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня
На Омскую область снова надвигается шторм с градом