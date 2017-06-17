В омском магазине по булочкам бегают тараканы

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Один из крупных омских магазинов уличен в антисанитарных условиях.

В социальной сети «ВКонтакте» на публичной странице «Ревизорро Омск» появилась фотография прилавка магазина «Лукошко». На снимке заметны какие-то насекомые в корзинке со сдобой. Автор предполагает, что это тараканы.

Покупатель негодует, ведь мало кто хочет видеть таких «соседей» рядом с продуктами питания. В комментариях к посту омичи как всегда шутят про убежавший из булочек изюм.