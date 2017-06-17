В Омске ребенка-инвалида не пускали в цирк после «третьего звонка»

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Несмешное представление для девочки и ее отца началось еще до программы на арене.

По информации KVnews, которую они получили от родителя девочки-инвалида, 10 июня в цирк на представление «Жираф-Шоу» пришла семья: муж, жена, няня и трое детей. Среди них была 15-летняя девочка, у которой тяжелая форма ДЦП. За билеты на первый ряд родители отдали более 10 тысяч рублей.

Семья прибыла в цирк за пол часа до начала. Жена с двумя детьми пошли вперед, а отец, няня и девочка-инвалид подошли ко входу в зал только к концу «третьего звонка». Но охранник (или сотрудник цирка) их не пустил, хотя зрители продолжали рассаживаться и свет в зале еще не потушили.

Несмотря на мои просьбы и разъяснения, что ребенок болен, не может много и быстро передвигаться, охранник заставлял нас идти в зал через второй этаж, ссылаясь на указания руководства цирка и внутренние правила. Что ребёнок — инвалид, он сказал, это наши проблемы, и надо было приезжать в цирк раньше. Безусловно, я мог донести дочь на руках, но она категорически отказывалась, так как не хотела в очередной раз привлекать к себе внимание, вызывать жалость у окружающих людей,

- цитирует «КВ» слова главы семьи.

Разговор с сотрудником цирка шел в грубой и нецензурной форме с его стороны. В ходе беседы мужчина задел рукой охранника, а тот не раздумывая, ударил посетителя кулаком в голову.

После того, как пострадавший предложил вызвать полицию, его оставили в покое и подбежавшие на шум сотрудники службы охраны цирка.

Посетителям пришлось пройти в зал через второй этаж. Как отмечается, в этот момент представление все еще не начиналось. Затем во время шоу к ним подходили сотрудники цирка для выяснения «обстоятельства избиения охранника до «полусмерти». Семье досмотреть второе отделение представления, потому что на выходе из зала уже другой охранник заявил, чтобы больше их здесь не видел, из-за чего заплакала дочь, и им пришлось покинуть цирк.

Пострадавший отец обратился в больницу, где ему зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом отростка нижней челюсти.

Глава семьи обратился в прокуратуру и к руководству цирка с требованием возместить моральный вред и потраченные на билеты деньги. По словам жены пострадавшего, никаких действий и даже извинений со стороны цирка не поступало.