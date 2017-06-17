Новости → Происшествия в Омске
В Омске более 30 пожарных тушили гаражи
Загорелся гаражный бокс. Возгорание было настолько серьезным, что только на локализацию пламени пожарные потратили полчаса. В работе были задействованы 32 огнеборца. На ликвидацию очага возгорания понадобилось полтора часа. По словам спасателей, никто не пострадал. Величина нанесенного ущерба и причина возгорания устанавливаются.
Несколькими часами ранее подобная ситуация произошла в Ленинском округе. Сила пожара была намного меньше, его удалось потушить менее, чем за восемь минут.
Свежие новости Омска
**Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на www.etagi.com.
***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
Новости рубрики
В соцсети омичи сообщили о перестрелке в Нефтянниках
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко
Новости компаний
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня
На Омскую область снова надвигается шторм с градом