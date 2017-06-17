В Омске более 30 пожарных тушили гаражи

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Загорелся гаражный бокс. Возгорание было настолько серьезным, что только на локализацию пламени пожарные потратили полчаса. В работе были задействованы 32 огнеборца. На ликвидацию очага возгорания понадобилось полтора часа. По словам спасателей, никто не пострадал. Величина нанесенного ущерба и причина возгорания устанавливаются.

Несколькими часами ранее подобная ситуация произошла в Ленинском округе. Сила пожара была намного меньше, его удалось потушить менее, чем за восемь минут.