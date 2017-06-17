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НовостиПроисшествия в Омске

Виновникам ДТП на Сыропятском тракте огласили приговор суда

Виновникам ДТП на Сыропятском тракте огласили приговор суда
Источник картинки
16 июня сего года Омским районным судом был оглашен приговор по делу о ДТП на Сыропятском тракте.
16.06.2017 21:37
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Авария произошла в июне 2015 года, гдепогибли 16 человек и 11 человек пострадали. Следствием было установлено, что к моменту аварии водитель автобуса устал, т.к. провел на маршруте более 12 часов, а за полгода переработал 594 часа. Сам водитель погиб. Руководство «Пассажирского предприятия № 4» не могло не знать о нарушении трудового законодательства, но мер по изменению ситуации предпринято не было.

Обвиняемые свою вину не признали, ссылаясь на некомплект кадров. Крайними оказались пассажиры и водитель. Суд назначил обвиняемым (Александр Чертоляс, директор, и Валерий Коченевский, начальник автоколонны) условные сроки наказания и в течении 3 лет им запретили заниматься пассажирскими перевозками. А на предприятие легла выплата более 22 миллионов рублей компенсации в связи со смертью людей и потерей здоровья пострадавших.

Автор: Екатерина Анисенко
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