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Виновникам ДТП на Сыропятском тракте огласили приговор суда
Авария произошла в июне 2015 года, гдепогибли 16 человек и 11 человек пострадали. Следствием было установлено, что к моменту аварии водитель автобуса устал, т.к. провел на маршруте более 12 часов, а за полгода переработал 594 часа. Сам водитель погиб. Руководство «Пассажирского предприятия № 4» не могло не знать о нарушении трудового законодательства, но мер по изменению ситуации предпринято не было.
Обвиняемые свою вину не признали, ссылаясь на некомплект кадров. Крайними оказались пассажиры и водитель. Суд назначил обвиняемым (Александр Чертоляс, директор, и Валерий Коченевский, начальник автоколонны) условные сроки наказания и в течении 3 лет им запретили заниматься пассажирскими перевозками. А на предприятие легла выплата более 22 миллионов рублей компенсации в связи со смертью людей и потерей здоровья пострадавших.
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