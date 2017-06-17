Виновникам ДТП на Сыропятском тракте огласили приговор суда

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Авария произошла в июне 2015 года, гдепогибли 16 человек и 11 человек пострадали. Следствием было установлено, что к моменту аварии водитель автобуса устал, т.к. провел на маршруте более 12 часов, а за полгода переработал 594 часа. Сам водитель погиб. Руководство «Пассажирского предприятия № 4» не могло не знать о нарушении трудового законодательства, но мер по изменению ситуации предпринято не было.

Обвиняемые свою вину не признали, ссылаясь на некомплект кадров. Крайними оказались пассажиры и водитель. Суд назначил обвиняемым (Александр Чертоляс, директор, и Валерий Коченевский, начальник автоколонны) условные сроки наказания и в течении 3 лет им запретили заниматься пассажирскими перевозками. А на предприятие легла выплата более 22 миллионов рублей компенсации в связи со смертью людей и потерей здоровья пострадавших.