Омский воздух опасно загрязнен хлороводородом и фенолом

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Результаты наблюдения за воздухом в Омской области от регионального министерства природы и экологии с 5 по 11 июня не утешительны.

7 июня 2017 года в Омске произошло три выброса вредных газов в атмосферу. Виновника этих, как и периодических выбросов хлороводорода, с конца мая месяца до сих пор не удается установить.

А между тем в Октябрьском и Кировском округах в 1.2 раза была превышена допустимая концентрация хлороводорода. В Советском районе в 1.2 раза превышена концентрация фенола. Автоматизированные посты на улицах города зашкаливают от скачков показателей загрязненности воздуха.

Многие горожане чувствуют «тяжелый воздух» просто на нюх. Омское управление государственного экологического надзора выясняет причины и виновников выбросов.