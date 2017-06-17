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Омский политтехнолог Вадим Дрягин попал в больницу
Сам деятель в данный момент недоступен для комментариев. Сейчас Дрягин работает на депутата законодательного собрания Омской области и директора «Омскнефтехимпроекта» Игоря Зугу. Последний прокомментировал состояние политтехнолога, сказав, что всему виной высокие нагрузки на работе.
Конкретные причины госпитализации Зуга не назвал. В данный момент Дрягин отдыхает в одном из Омских медицинских учреждений.
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