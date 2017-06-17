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Омская «Опора строителей Сибири» не получила статус СРО
Такое решение было принято в Москве на заседании совета Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Предварительно постановление об отказе было вызвано тем, что в Москву предоставлен не полный пакет документов. Оставшиеся бумаги нужно донести до конца недели на последующее рассмотрение.
Мы не успевали подать полный комплект документов, поэтому решили отослать имеющиеся с тем, чтобы у нас была возможность донести необходимое. Данное решение позволяет нам буквально на следующий день после решения НОСТРОЙ, а не через месяц, принести документы.
— говорит член совета «Опоры строителей Сибири» Дмитрий Буцик.
Национальное объединение строителей вынесет окончательное решение в течение 5-7 дней после рассмотрения полного комплекта документации.
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***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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