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НовостиОбщество в Омске

Омская «Опора строителей Сибири» не получила статус СРО

Омская «Опора строителей Сибири» не получила статус СРО
Омской ассоциации развития строительной отрасли «Опора строителей Сибири» было отказано в заявке на получение статуса саморегулируемой организации.
16.06.2017 20:58
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Такое решение было принято в Москве на заседании совета Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Предварительно постановление об отказе было вызвано тем, что в Москву предоставлен не полный пакет документов. Оставшиеся бумаги нужно донести до конца недели на последующее рассмотрение.

Мы не успевали подать полный комплект документов, поэтому решили отослать имеющиеся с тем, чтобы у нас была возможность донести необходимое. Данное решение позволяет нам буквально на следующий день после решения НОСТРОЙ, а не через месяц, принести документы.

— говорит член совета «Опоры строителей Сибири» Дмитрий Буцик.

Национальное объединение строителей вынесет окончательное решение в течение 5-7 дней после рассмотрения полного комплекта документации.

Автор: Екатерина Анисенко
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