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НовостиОбщество в Омске

Парк 300-летия Омска благоустроят за счет инвесторов

Парк 300-летия Омска благоустроят за счет инвесторов
Михаил Расин, директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта, рассказал 16 июня о проектах по благоустройству парка 300-летия города.
16.06.2017 20:44
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В планах развития парка - создание пешеходного перехода через ул. Ватутина и установка уличных тренажеров. Профсоюзы продолжат обустраивать аллею со стороны бульвара Архитекторов. Сейчас там уже есть деревья и лавочки, но далее планируется строительство большой игровой площадки.

Благоустройство парка финансируется не из областного бюджета, а через гранты и помощь партнеров. Благодаря этим вливаниям станет возможным оборудование площадок для туристических слетов и пляжного волейбола. Самым большим объектом станет летний кинотеатр. Чтобы парк был привлекателен для омичей зимой, на его территории хотят сделать каток.

Больше всего времени займёт расчистка озера - не один год там скапливались грязь и мусор. Помощь в уборке будущего места отдыха предоставит общественная организация «Адреналин». Министерство спорта категорически против продажи шашлыка и алкоголя на территории парка. Однако для омичей оборудуют специальные площадки с мангалами, где за умеренную плату можно будет пожарить мясо самостоятельно.

Автор: Екатерина Анисенко
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