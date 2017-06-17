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Маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Омске
16 июня 2017г. в Омске, в районе 16 часов по местному времени пассажирский микроавтобус «Форд», следовавший по маршруту № 305, подъезжая к Ленинградскому мосту на улице Суворова, на полной скорости швырнуло в сторону, и он влетел в фонарный столб.
Рядом произошло столкновение иномарки «Мицубиси» и армейского грузовика. У иномарки со стороны водителя сильно помята дверь. Со слов очевидцев ДТП, среди пассажиров маршрутки имеются пострадавшие, была вызвана машина скорой помощи. Число травмированных пассажиров пока не известно. Идет расследование по факту происшествия.
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