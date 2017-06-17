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НовостиПроисшествия в Омске

Маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Омске

Маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Омске
Источник картинки
Фото с места двойной аварии моментально попало в социальные сети.
16.06.2017 20:23
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16 июня 2017г. в Омске, в районе 16 часов по местному времени пассажирский микроавтобус «Форд», следовавший по маршруту № 305, подъезжая к Ленинградскому мосту на улице Суворова, на полной скорости швырнуло в сторону, и он влетел в фонарный столб.

 

Рядом произошло столкновение иномарки «Мицубиси» и армейского грузовика. У иномарки со стороны водителя сильно помята дверь. Со слов очевидцев ДТП, среди пассажиров маршрутки имеются пострадавшие, была вызвана машина скорой помощи. Число травмированных пассажиров пока не известно. Идет расследование по факту происшествия.

Автор: Екатерина Анисенко
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