Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
16
июня
пт
Ночь +24
Утро +29
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD57.55 57.75
EUR64.25 64.55
 ПокупкаПродажа

18+

StackRambler/2.0 (MSIE incompatible; News)

НовостиПроисшествия в Омске

Омичка продала полицейским 100 нелегальных сим-карт

Омичка продала полицейским 100 нелегальных сим-карт
Источник картинки
16.06.2017 20:14
Поделиться:

Представители регионального Роскомнадзора сообщили в полицию о нелегальной точке продаж сим-карт в частном секторе.

Сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Омской области была проведена контрольная закупка. 25-летняя девушка, проживающая в частном доме на улице 33-я Северная, продала полицейским 100 сим-карт. Ничего не подозревающая омичка попросила за них 3.500 рублей. Она призналась, что купила карточки через интернет по очень выгодной цене.

На горе предпринимательницу составили 2 административных протокола по ст. 13.30 и ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом и осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без лицензии).

В связи с этим обвинением девушке грозит штраф до 5000 рублей.

Автор: Екатерина Анисенко
Просмотров: 0
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: сим-карты, незаконная продажа, штраф
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Loading...

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Продолжай покупки онлайн. Более 30 000 товаров.
АШАН, гипермаркет
Архитекторов бульвар, 35
У нас собран весь нужный ассортимент по одинаково низкой цене!
Новатор, экспресс-гипермаркет
Звездова, 39

Новости рубрики

Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

3301 просмотров, комментировать
Ливень в Омске сделал из автобуса амфибию

Ливень в Омске сделал из автобуса амфибию

1238 просмотров, комментировать 1
Гипермаркеты Омска уходят под воду

Гипермаркеты Омска уходят под воду

1517 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

135 просмотров
2
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

2405 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ

1450 просмотров, комментировать 15

В конце пути

539 просмотров, комментировать

Знакомство с автором: Татьяна Синяк

507 просмотров, комментировать

Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

135 просмотров, комментировать 2

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

«Бизнес-клуб.Live» МТС продолжает серию бесплатных онлайн-семинаре для бизнеса.

«Бизнес-клуб.Live» МТС продолжает серию бесплатных онлайн-семинаре для бизнеса.

// МТС
Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

// Нейромед
Страховой полис ВТБ можно оформить на сайте РЖД

Страховой полис ВТБ можно оформить на сайте РЖД

// Банк ВТБ (ПАО)

Правила управления личным капиталом

// Компания Бкс, ООО

«Росводоканал Омск» ответил на вопросы более 11 тысяч абонентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Ростелеком» в Омске на форуме представил комплекс услуг и сервисов для корпоративных клиентов

// Ростелеком
Справочник
Норышев Сергей Викторович
Норышев Сергей Викторович

// Омская мэрия отсудила права на Любочку и Степаныча

Все упоминания (15)

Подгорбунских Андрей Владимирович
Подгорбунских Андрей Владимирович

// Глав округов Омска планируют наделить новыми полномочиями

Все упоминания (31)

Третьяков Александр Георгиевич
Третьяков Александр Георгиевич

// Главой министерства финансов Омской области назначен Вадим Чеченко

Все упоминания (54)

Утренняя зорька
Утренняя зорька

// Дайджест материалов

Все упоминания (6)

Мисс Россия
Мисс Россия

// Утренний кофе

Все упоминания (7)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

Газстрой, ООО
Газстрой, ООО

// Арбитражный суд подтвердил ущемление интересов граждан

Все упоминания (5)

МДМ-Банк
МДМ-Банк

// Скимминг:

Все упоминания (19)

S7
S7

// Слетать из Омска в Новосибирск можно будет за 5 тысяч рублей

Все упоминания (33)

Популярно
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

3301 просмотров, комментировать
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

2582 просмотров, комментировать
На Омскую область снова надвигается шторм с градом

На Омскую область снова надвигается шторм с градом

1652 просмотров, комментировать 1

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик