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Омичка продала полицейским 100 нелегальных сим-карт
Представители регионального Роскомнадзора сообщили в полицию о нелегальной точке продаж сим-карт в частном секторе.
Сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Омской области была проведена контрольная закупка. 25-летняя девушка, проживающая в частном доме на улице 33-я Северная, продала полицейским 100 сим-карт. Ничего не подозревающая омичка попросила за них 3.500 рублей. Она призналась, что купила карточки через интернет по очень выгодной цене.
На горе предпринимательницу составили 2 административных протокола по ст. 13.30 и ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом и осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без лицензии).
В связи с этим обвинением девушке грозит штраф до 5000 рублей.
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