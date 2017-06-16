В Омске состоится третий Цветочный забег

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В Омске уже в третий раз пройдет благотворительный Цветочный забег.

Последний день регистрации на мероприятии - 16 июня. Ещё можно успеть подать заявку на сайте марафона. В забеге может принять участие любая жительница Омска, независимо от возраста. Девушкам предлагают два варианта дистанции: 10 км и 3 км.

Каждая участница должна выбрать подопечного из благотворительного центра «Радуга», в поддержку которого она и прибежит дистанцию. Забег стартует 18 июня в 11:00 на площади у открытой эстакады КСК «Зелёный остров».