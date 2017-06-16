Омские водители теряют сознание из-за жары за рулем

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Невыносимая Жара в Омске стала причиной обмороков не только у пешеходов, но и у водителей.

Один случай зафиксирован вчера около 18:00 на Красноярском тракте. Водитель «Nissan Qashqai» ехал по встречке лежа головой на руле. Видео записали очевидцы и выложили в социальные сети. Они предположили тепловой удар у водителя авто.

Пятничная жара принесла с собой трагедию. Не доезжая до железнодорожного переезда, между Московкой и Телевизионным заводом, автомобиль слетел с дороги в кювет. Свидетели сообщают, что водитель погиб из-за остановки сердца.