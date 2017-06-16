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НовостиОбщество в Омске

В Омске нанесли новую разметку на 86 улиц

В Омске нанесли новую разметку на 86 улиц
Источник картинки
Первый этап нанесения дорожной разметки в Омске благополучно завершился.
16.06.2017 19:19
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По условиям первого контракта подрядчик выполнил работы на 86 улицах города. Среди них улицы Гагарина, Герцена, Интернациональная, Ленина, Масленникова, Енисейская, Дианова, Лукашевича, Соборная Площадь и другие.

Второй муниципальный контракт должен быть завершён до 1 июля. Разметку нанесут на 120 дорожных объектов, таких, как улицы Маяковского, Орджоникидзе, Кирова, Химиков, Волгоградская, Хмельницкая, Новокирпичная, Челюскинцев, проспект Космический и Менделеева.

В департаменте транспорта сообщают, что в 2017 году заключат еще два муниципальных контракта на дорожные работы. Одним из самых важных моментов будет нанесение «зебры» на 202 пешеходных перехода возле школ и детских садов. В этом году ГИБДД предлагает сделать разметку пешеходных зон двух цветов, белого и желтого, для привлечения внимания водителей.

Автор: Екатерина Анисенко
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