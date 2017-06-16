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В Омске нанесли новую разметку на 86 улиц
По условиям первого контракта подрядчик выполнил работы на 86 улицах города. Среди них улицы Гагарина, Герцена, Интернациональная, Ленина, Масленникова, Енисейская, Дианова, Лукашевича, Соборная Площадь и другие.
Второй муниципальный контракт должен быть завершён до 1 июля. Разметку нанесут на 120 дорожных объектов, таких, как улицы Маяковского, Орджоникидзе, Кирова, Химиков, Волгоградская, Хмельницкая, Новокирпичная, Челюскинцев, проспект Космический и Менделеева.
В департаменте транспорта сообщают, что в 2017 году заключат еще два муниципальных контракта на дорожные работы. Одним из самых важных моментов будет нанесение «зебры» на 202 пешеходных перехода возле школ и детских садов. В этом году ГИБДД предлагает сделать разметку пешеходных зон двух цветов, белого и желтого, для привлечения внимания водителей.
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