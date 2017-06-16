Еще один дачный вор пойман в Омске

CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)

Члены СНТ «Профтехобразование» на днях обратились в отдел полиции №4. Садоводы пожаловались на частые случаи краж из дачных домов.

Они предположили, что, возможно, к этому причастен неизвестный мужчина, поселившийся в заброшенном доме. Выехавший на место происшествия экипаж ППС задержал подозрительного гражданина до выяснения обстоятельств.

В отделении узнали, что подозреваемый, житель Тюкалинского района, ранее уже был судим и на данный момент фигурирует в деле о мошенничестве. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, подозрения садоводов были не напрасными. Мужчина, пользуясь отсутствием хозяев, похищал ценное имущество из дачных домов и продавал на рынке.

Сейчас установлены только двое пострадавших. Сумма их материального ущерба составляет 47000 руб. Пока полиция выясняет нет ли еще жертв, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему «светит» до 5 лет тюрьмы.