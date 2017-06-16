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Еще один дачный вор пойман в Омске
Они предположили, что, возможно, к этому причастен неизвестный мужчина, поселившийся в заброшенном доме. Выехавший на место происшествия экипаж ППС задержал подозрительного гражданина до выяснения обстоятельств.
В отделении узнали, что подозреваемый, житель Тюкалинского района, ранее уже был судим и на данный момент фигурирует в деле о мошенничестве. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, подозрения садоводов были не напрасными. Мужчина, пользуясь отсутствием хозяев, похищал ценное имущество из дачных домов и продавал на рынке.
Сейчас установлены только двое пострадавших. Сумма их материального ущерба составляет 47000 руб. Пока полиция выясняет нет ли еще жертв, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему «светит» до 5 лет тюрьмы.
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