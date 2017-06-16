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НовостиОбщество в Омске

Мэру Омска показали, как чинят дороги с помощью термопрофилирования

Мэру Омска показали, как чинят дороги с помощью термопрофилирования
В ходе рабочей поездки 16 июня мэр Омска Вячеслав Двораковский посетил ул. Ватутина, где сейчас проходят ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна.
16.06.2017 18:49
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Здесь дорожники показали мэру, как они используют метод термопрофилирования. Подобный способ существенно сокращает время на ремонт дороги. Рабочие снимают старое покрытие, тут же, на месте, его перерабатывают и укладывают обратно.

Представитель подрядчика сказал, что работы на ул. Ватутина закончится через 3-4 дня. Дорожники трудятся в ночное время суток для того, чтобы не мешать городскому транспорту.

Несмотря на наличие новейшего оборудования для восстановления дорожного покрытия мэр обратил внимание на то, что для города важнее не технологии, а качество выполняемой работы.

Автор: Екатерина Анисенко
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