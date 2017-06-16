Мэру Омска показали, как чинят дороги с помощью термопрофилирования

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В ходе рабочей поездки 16 июня мэр Омска Вячеслав Двораковский посетил ул. Ватутина, где сейчас проходят ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна.

Здесь дорожники показали мэру, как они используют метод термопрофилирования. Подобный способ существенно сокращает время на ремонт дороги. Рабочие снимают старое покрытие, тут же, на месте, его перерабатывают и укладывают обратно.

Представитель подрядчика сказал, что работы на ул. Ватутина закончится через 3-4 дня. Дорожники трудятся в ночное время суток для того, чтобы не мешать городскому транспорту.

Несмотря на наличие новейшего оборудования для восстановления дорожного покрытия мэр обратил внимание на то, что для города важнее не технологии, а качество выполняемой работы.