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Мэру Омска показали, как чинят дороги с помощью термопрофилирования
Здесь дорожники показали мэру, как они используют метод термопрофилирования. Подобный способ существенно сокращает время на ремонт дороги. Рабочие снимают старое покрытие, тут же, на месте, его перерабатывают и укладывают обратно.
Представитель подрядчика сказал, что работы на ул. Ватутина закончится через 3-4 дня. Дорожники трудятся в ночное время суток для того, чтобы не мешать городскому транспорту.
Несмотря на наличие новейшего оборудования для восстановления дорожного покрытия мэр обратил внимание на то, что для города важнее не технологии, а качество выполняемой работы.
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