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Омские пляжи будут официально открыты к 20 июня
Эта дата назначена в связи с тем, что официальные структуры ещё не обследовали дно, поэтому не могут гарантировать безопасность отдыхающих. Об этом рассказал 16 июня на городском рейде на Кировский пляж начальник управления по делам ГО и ЧС Юрий Соловьев.
С одной стороны, вода еще холодная, с другой стороны, дно еще не обследовано. Когда мы обследуем дно, то сможем сказать, что человек не получит травм. Я надеюсь, что на следующей неделе все пляжи освободятся от подтопления и мы проведем обследование дна.
— комментирует Юрий Соловьев.
Несмотря на то, что пляжи откроются только в конце месяца, омичи уже купаются и загорают. Погода в стоит по-настоящему летняя, синоптики прогнозируют жару до начала июля.
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Открытие объекта назначено на грядущий август.Читать далее →
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