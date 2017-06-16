Омские пляжи будут официально открыты к 20 июня

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Все шесть городских пляжей официально откроют к посещению уже на следующей неделе.

Эта дата назначена в связи с тем, что официальные структуры ещё не обследовали дно, поэтому не могут гарантировать безопасность отдыхающих. Об этом рассказал 16 июня на городском рейде на Кировский пляж начальник управления по делам ГО и ЧС Юрий Соловьев.

С одной стороны, вода еще холодная, с другой стороны, дно еще не обследовано. Когда мы обследуем дно, то сможем сказать, что человек не получит травм. Я надеюсь, что на следующей неделе все пляжи освободятся от подтопления и мы проведем обследование дна.

— комментирует Юрий Соловьев.

Несмотря на то, что пляжи откроются только в конце месяца, омичи уже купаются и загорают. Погода в стоит по-настоящему летняя, синоптики прогнозируют жару до начала июля.