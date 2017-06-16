На омском ипподроме заработал тотализатор

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Уже в первый беговой день сезона -2017 оборот от «рулетки» составил 7 тысяч рублей.

Омский обновленный ипподром отпразднует свой 130-й день рождения 25 июня. На рабочем совещании была дана оценка беговым дорожкам, помещениям для приема гостей и зрительских трибун. Оргкомитет поручил в течение недели провести побелку бетонных заборов вдоль дорожек и установить ограждение по периметру водоема, а также благоустроить зеленые зоны.

По словам руководителя Омского ипподрома Андрея Першина, на 7 миллионов рублей удалось провести капитальный ремонт фасада главного здания, заменить кровлю, реконструировать лестничные марши и трибуны. Далее планируется продолжить модернизацию конюшен, малого административного здания, беговых дорожек.

Торжественное мероприятие начнется 25 июня в 12:00 часов. Виктор Назаров в честь 130-летия ипподрома вручит награды лучшим наездникам, конезаводчикам и ветеранам. В 13:00 часов начнутся соревнования, а также культурная программа.

Пресс-служба Омской Губернии сообщает сценарный план бегового дня. В нем значатся заезды на призы «130-летия Омского ипподрома» и «90-летия племенного конезавода Омский», который также отмечает юбилей в 2017 году, заезды на приз ОАО «Российские ипподромы» и так называемые «исторические награды», например, в честь омских заводчиков лошадей Липатниковых.

Интересным фактом из истории ипподрома можно назвать событие, когда в 1881 году Омск посетил цесаревич Николай, который лично награждал победителей скачек.

Стоит отметить, что 28 мая в 2017 году вновь заработал тотализатор. Ставки можно сделать после оформления дебетовой карточки, которую можно получить при наличии паспорта.

Конные соревнования, которые проводятся по воскресеньям, – азартное и зрелищное мероприятие. Уже в первый беговой день сезона -2017 оборот от «рулетки» составил 7 тысяч рублей,

- добавляет пресс-служба регионального Правительства.

Посмотреть и сделать ставки на важные российские и зарубежные соревнования можно в помещении тотализатора. Но, все же, омичи больше предпочитают болеть «вживую» и делать ставки на местных скакунов.