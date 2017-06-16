Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
16
июня
пт
Ночь +24
Утро +29
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD57.55 57.75
EUR64.20 64.54
 ПокупкаПродажа

18+

CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)

НовостиСпорт в Омске

На омском ипподроме заработал тотализатор

На омском ипподроме заработал тотализатор
Источник картинки
Уже в первый беговой день сезона -2017 оборот от «рулетки» составил 7 тысяч рублей.
16.06.2017 17:45
Поделиться:

Омский обновленный ипподром отпразднует свой 130-й день рождения 25 июня. На рабочем совещании была дана оценка беговым дорожкам, помещениям для приема гостей и зрительских трибун. Оргкомитет поручил в течение недели провести побелку бетонных заборов вдоль дорожек и установить ограждение по периметру водоема, а также благоустроить зеленые зоны.

По словам руководителя Омского ипподрома Андрея Першина, на 7 миллионов рублей удалось провести капитальный ремонт фасада главного здания, заменить кровлю, реконструировать лестничные марши и трибуны. Далее планируется продолжить модернизацию конюшен, малого административного здания, беговых дорожек.
Торжественное мероприятие начнется 25 июня в 12:00 часов. Виктор Назаров в честь 130-летия ипподрома вручит награды лучшим наездникам, конезаводчикам и ветеранам. В 13:00 часов начнутся соревнования, а также культурная программа.

Пресс-служба Омской Губернии сообщает сценарный план бегового дня. В нем значатся заезды на призы «130-летия Омского ипподрома» и «90-летия племенного конезавода Омский», который также отмечает юбилей в 2017 году, заезды на приз ОАО «Российские ипподромы» и так называемые «исторические награды», например, в честь омских заводчиков лошадей Липатниковых.

Интересным фактом из истории ипподрома можно назвать событие, когда в 1881 году Омск посетил цесаревич Николай, который лично награждал победителей скачек.
Стоит отметить, что 28 мая в 2017 году вновь заработал тотализатор. Ставки можно сделать после оформления дебетовой карточки, которую можно получить при наличии паспорта.

Конные соревнования, которые проводятся по воскресеньям, – азартное и зрелищное мероприятие. Уже в первый беговой день сезона -2017 оборот от «рулетки» составил 7 тысяч рублей,

- добавляет пресс-служба регионального Правительства.

Посмотреть и сделать ставки на важные российские и зарубежные соревнования можно в помещении тотализатора. Но, все же, омичи больше предпочитают болеть «вживую» и делать ставки на местных скакунов.

Автор: Мария Ильченко
Просмотров: 107
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: Омский ипподром, ипподром, ставки, тотализатор, скачки, новости Омск, Губерния, Виктор Назаров, конь

Читайте также:

Изображение

«Йога-марафон» пройдет в парке 300-летия Омска

Комплексы упражнений из йоги покажут омичам тренеры и инструкторы городских йога студий и фитнес клубов.

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Loading...

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Банные номера с бассейнами и выходом на мангальную площадку у реки!
Жар-Птица, гостиничный комплекс
14-я линия, 2а
Природный оазис в Омске. Для семьи и друзей. В городе как на природе!
Раздолье, экопарк
Мира проспект, 112а к1/1
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
*«Мр. Райт».
Уютные гостиничные номера, финские сауны, кафе
Оазис, банно-гостиничный комплекс
Госпитальная, 81а
*1–30.06.17. Подробности по т. (38-12) 38-05-60.
Летний пляж. Бассейн. Беседки. Мангальные зоны
Банный Экстрим
Завертяева, 32 к1
*Подробности по телефону.

Новости рубрики

Омская спорсменка заняла первое место в чемпионате России по гиревому спорту

Омская спорсменка заняла первое место в чемпионате России по гиревому спорту

311 просмотров, комментировать
«Йога-марафон» пройдет в парке 300-летия Омска

«Йога-марафон» пройдет в парке 300-летия Омска

344 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Слижевский Александр Слижевский

Международный мастер по шахматам
Владислав Артемьев на Высшей лиге чемпионата России

Завершилась Высшая лига чемпионата России. Турнир проходил в Калининграде с 21 июня по 1 июля) и собрал 57 участников, более половины из которых имели высшее шахматное звание.

11900 просмотров
1
Антон Руднев Антон Руднев

журналист, спортивный обозреватель
"Георгич, дорогой!". Памяти Леонида Киселёва

За всё хорошее, что случилось с "Авангардом", благодарить нужно было именно Киселёва. В 90-е он и был омским хоккеем.

7675 просмотров
1
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ

1449 просмотров, комментировать 15

В конце пути

536 просмотров, комментировать

Знакомство с автором: Татьяна Синяк

505 просмотров, комментировать

Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

134 просмотров, комментировать 2

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

«Бизнес-клуб.Live» МТС продолжает серию бесплатных онлайн-семинаре для бизнеса.

«Бизнес-клуб.Live» МТС продолжает серию бесплатных онлайн-семинаре для бизнеса.

// МТС
Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

// Нейромед
Страховой полис ВТБ можно оформить на сайте РЖД

Страховой полис ВТБ можно оформить на сайте РЖД

// Банк ВТБ (ПАО)

Правила управления личным капиталом

// Компания Бкс, ООО

«Росводоканал Омск» ответил на вопросы более 11 тысяч абонентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Ростелеком» в Омске на форуме представил комплекс услуг и сервисов для корпоративных клиентов

// Ростелеком
Справочник
Каплунат Валерий Николаевич
Каплунат Валерий Николаевич

// Омский бизнесмен Каплунат: Мы должны оградить наших паралимпийцев от сведения счетов

Все упоминания (26)

Шишкин Дмитрий Сергеевич
Шишкин Дмитрий Сергеевич

// С 31 марта 2017 года омичи смогут ночью покупать алкоголь в магазинах многоэтажек

Все упоминания (15)

Мураев Игорь Геннадиевич
Мураев Игорь Геннадиевич

// Весенние обострения омских лобби

Все упоминания (142)

Сибирская агропромышленная неделя
Сибирская агропромышленная неделя

// На агропромышленной выставке Омский район наградили за вкус

Все упоминания (16)

Утренняя зорька
Утренняя зорька

// Дайджест материалов

Все упоминания (6)

Отечество
Отечество

// Утренний кофе

Все упоминания (6)

Управление МВД России по Омской области
Управление МВД России по Омской области

// Судимый более 10 раз омич в открытую украл у пенсионерки кошелек

Все упоминания (37)

Мастер-Банк
Мастер-Банк

// Росбанк выступит спонсором банка им. Сергея Живаго в платёжной системе Mastercard

Все упоминания (4)

Промсвязьбанк, ОАО
Промсвязьбанк, ОАО

// В Омске может обанкротиться еще одна дочерняя компания "Мостовика"

Все упоминания (51)

Популярно
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

3295 просмотров, комментировать
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

2578 просмотров, комментировать
На Омскую область снова надвигается шторм с градом

На Омскую область снова надвигается шторм с градом

1640 просмотров, комментировать 1

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик