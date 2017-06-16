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Вячеслав Двораковский может остаться в должности мэра после 11 июля
Как ранее писал Омскпресс, 11 июля 2017 года истекает срок полномочий мэра города Вячеслава Двораковского. Остается одна проблема – выбрать нового мэра. Весной не удалось справиться с этой задачей, в последний момент все претенденты сняли свои кандидатуры. Как недавно сообщила конкурсная комиссия, следующие выборы Главы Омска перенесены на ноябрь.
Вячеслав Двораковский в эфире «Первого городского телеканала» рассказал о своих действиях.
Я готов дальше работать. Порядок такой: если не будет отставки, то остается действующий руководитель города; если будет отставка, то исполняет обязанности первый зам,
– цитирует «СуперОмск» Двораковского.
Напомним также, что вице-мэр Сергей Фролов готов временно взять на себя обязанности и.о. мэра Омска, если потребуется, пока не пройдут выборы.
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