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НовостиПолитика в Омске

Андрей Стороженко назначен заместителем Губернатора Омской области

Андрей Стороженко назначен заместителем Губернатора Омской области
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Стороженко освобождается от должности Министра здравоохранения. В новую должность он  вступит с 20 июня.
16.06.2017 16:44
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Сегодня, 16 июня, стало известно, что Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал распоряжение о назначении Андрея Стороженко своим заместителем. На пост заместителя Председателя Правительства Омской области Стороженко заступит с 20 июня 2017 года.

Предварительно, 19 июня, в соответствии с решением Главы региона и в порядке с действующим законодательством, он освобождается от должности Министра здравоохранения.

В Облправительстве отметили, что Губернатор подписал документ по которому Андрей Стороженко будет совмещать функции вице-председателя кабинета министров и руководителя Министерства здравоохранения.

 

Автор: Алина Савельева
Просмотров: 57
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