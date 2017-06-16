Андрей Стороженко назначен заместителем Губернатора Омской области

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5

Стороженко освобождается от должности Министра здравоохранения. В новую должность он вступит с 20 июня.

Сегодня, 16 июня, стало известно, что Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал распоряжение о назначении Андрея Стороженко своим заместителем. На пост заместителя Председателя Правительства Омской области Стороженко заступит с 20 июня 2017 года.

Предварительно, 19 июня, в соответствии с решением Главы региона и в порядке с действующим законодательством, он освобождается от должности Министра здравоохранения.

В Облправительстве отметили, что Губернатор подписал документ по которому Андрей Стороженко будет совмещать функции вице-председателя кабинета министров и руководителя Министерства здравоохранения.