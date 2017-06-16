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Андрей Стороженко назначен заместителем Губернатора Омской области
Сегодня, 16 июня, стало известно, что Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал распоряжение о назначении Андрея Стороженко своим заместителем. На пост заместителя Председателя Правительства Омской области Стороженко заступит с 20 июня 2017 года.
Предварительно, 19 июня, в соответствии с решением Главы региона и в порядке с действующим законодательством, он освобождается от должности Министра здравоохранения.
В Облправительстве отметили, что Губернатор подписал документ по которому Андрей Стороженко будет совмещать функции вице-председателя кабинета министров и руководителя Министерства здравоохранения.
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