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В Омске раньше срока отремонтировали улицу Волгоградскую
Подрядчик ООО «Гриар Холдинг» раньше планового срока завершил ремонт улицы Волгоградская в городе Омске. Накануне дорожники уложили здесь «финишный» слой асфальта.
Это один из самых крупных дорожных объектов, ремонт которых запланирован в нынешнем году. Его площадь составляет свыше 62 000 квадратных метров,
- рассказали в Администрации города.
Качество выполняемых ремонт на данном объекте контролировали специалисты ОАО «Омский СоюзДорНИИ».
Кроме того, масштабные работы проделаны на улице Березовой, где уже почти завершили укладку первого слоя асфальта, рассказал глава департамента городского хозяйства Сергей Фролов.
Продолжаются работы на улицах 2-я Солнечная, 6-я Станционная и Энтузиастов.
Напомним, ранее мэрия пообещала доделать 31 из 33 дорог ко Дню города.
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Открытие объекта назначено на грядущий август.Читать далее →
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