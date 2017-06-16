Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
16
июня
пт
Ночь +24
Утро +29
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD57.60 57.88
EUR64.35 64.64
 ПокупкаПродажа

18+

TkBot/1.0

НовостиОбщество в Омске

В Омске раньше срока отремонтировали улицу Волгоградскую

В Омске раньше срока отремонтировали улицу Волгоградскую
Площадь объекта составляет свыше 62 000 квадратных метров.
16.06.2017 16:15
Поделиться:

Подрядчик ООО «Гриар Холдинг» раньше планового срока завершил ремонт улицы Волгоградская в городе Омске. Накануне дорожники уложили здесь «финишный» слой асфальта.

Это один из самых крупных дорожных объектов, ремонт которых запланирован в нынешнем году. Его площадь составляет свыше 62 000 квадратных метров,

- рассказали в Администрации города.

Качество выполняемых ремонт на данном объекте контролировали специалисты ОАО «Омский СоюзДорНИИ».

Кроме того, масштабные работы проделаны на улице Березовой, где уже почти завершили укладку первого слоя асфальта, рассказал глава департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

Продолжаются работы на улицах 2-я Солнечная, 6-я Станционная и Энтузиастов.

Напомним, ранее мэрия пообещала доделать 31 из 33 дорог ко Дню города.

Автор: Анна Гапошина
Просмотров: 89
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: новости Омск, мэрия, Волгоградская, дороги, ремонт дорог, Сергей Фролов, Гриар Холдинг

Читайте также:

Изображение

На «Зеленом острове» в Омске появится новый мини-стадион

Открытие объекта назначено на грядущий август.

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Loading...

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Вызов ветврача на дом. Круглосуточно. В любой район города и пригород
Айболит+, ветеринарный центр
Заозёрная, 21
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Государственная ветеринарная клиника.Надежность, качество, доступность
Ветеринарная клиника, Областной центр профилактики, экспертизы и лечения животных
Ульянова, 1
Ветклиника в центре левобережья. 24 часа
АВЕТАНА, круглосуточный центр ветеринарной помощи и реабилитации животных
70 лет Октября, 15
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Вызов врача на дом. 24 часа! Акции
ЖИВАГО, ветеринарный центр
Крайняя 4-я, 40
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.

Новости рубрики

Омичам напоминают телефоны экстренных служб

Омичам напоминают телефоны экстренных служб

387 просмотров, комментировать
На улице Волгоградской в Омске постелили верхний слой асфальта

На улице Волгоградской в Омске постелили верхний слой асфальта

379 просмотров, комментировать
В Омске в «Рябиновке» открыли женскую консультацию

В Омске в «Рябиновке» открыли женскую консультацию

301 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

2400 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

2327 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ

1446 просмотров, комментировать 15

В конце пути

534 просмотров, комментировать

Знакомство с автором: Татьяна Синяк

503 просмотров, комментировать

Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

130 просмотров, комментировать 2

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

«Бизнес-клуб.Live» МТС продолжает серию бесплатных онлайн-семинаре для бизнеса.

«Бизнес-клуб.Live» МТС продолжает серию бесплатных онлайн-семинаре для бизнеса.

// МТС
Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

// Нейромед
Страховой полис ВТБ можно оформить на сайте РЖД

Страховой полис ВТБ можно оформить на сайте РЖД

// Банк ВТБ (ПАО)

Правила управления личным капиталом

// Компания Бкс, ООО

«Росводоканал Омск» ответил на вопросы более 11 тысяч абонентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Ростелеком» в Омске на форуме представил комплекс услуг и сервисов для корпоративных клиентов

// Ростелеком
Справочник
Сморчков Владимир Петрович
Сморчков Владимир Петрович

// В Омске зажгли Олимпийский огонь

Все упоминания (26)

Оркиш Сергей Никонович
Оркиш Сергей Никонович

// В центральном округе Омска появится новое молодежное пространство

Все упоминания (23)

Друковский Владимир Викторович
Друковский Владимир Викторович

// К выборам мэра готовятся две партии и один губернатор

Все упоминания (13)

Кедровица
Кедровица

// Водку от "Омсквинпрома" признали лучшей

Все упоминания (11)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

Отечество
Отечество

// Утренний кофе

Все упоминания (6)

ЭР-Телеком
ЭР-Телеком

// ВТБ и ЭР-Телеком договорились о пролонгации срока доступности кредитного лимита

Все упоминания (91)

Феникс-Авто, Группа компаний
Феникс-Авто, Группа компаний

// Выгода при покупке SKODA Yeti Adventure до 130 000 рублей*

Все упоминания (87)

Сбербанк в Омске
Сбербанк в Омске

// Омских чиновников переводят на «Мир»

Все упоминания (1065)

Популярно
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

3292 просмотров, комментировать
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

2573 просмотров, комментировать
На Омскую область снова надвигается шторм с градом

На Омскую область снова надвигается шторм с градом

1634 просмотров, комментировать 1

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик