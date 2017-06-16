Под Омском опрокинулся большегруз с топливом

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В аварии пострадал пассажир автомобиля. После ДТП около 10 тонн топлива вылилось на землю.

Сегодня, 16 июня, на рассвете, примерно в 04:00 часа утра на автодороге Омск – Черлак большегруз, перевозивший дизельное топливо, перевернулся в кювет.

Как предварительно установлено, 40-летний водитель не справился с управлением на 38 километре автодороги. В салоне автомобиля находился 26-летний пассажир, которому потребовалась медицинская помощь.

После ДТП около 10 тонн топлива вылилось на землю.

В отношении водителя возбуждены сразу несколько дел об административных правонарушениях: по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ (управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха), части 1 статьи 12.21 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства), статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Водителю грозят штрафы.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.