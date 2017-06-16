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НовостиКультура в Омске

Глава омского Минкульта рассказал о сроках сдачи «Галерки» и Омской крепости

Глава омского Минкульта рассказал о сроках сдачи «Галерки» и Омской крепости
Сдачу объектов, которые не успели достроить к 300-летию Омска Министр назвал приоритетной задачей.
16.06.2017 15:15
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Сегодня, 16 июня, новый Министр культуры Омской области Юрий Трофимов встретился с журналистами и рассказал о планах ведомства на текущий год.

Приоритетной задачей чиновник назвал сдачу объектов, которые не получилось достроить к 300-летию Омска. Так, в декабре 2017 года планируют сдать «Галерку», а в следующем году в эксплуатацию наконец сдадут «Эрмитаж Сибирь».

Ко Дню города будет сдана Омская крепость. Полностью преобразится улица Музейная. Мы получим полостью преобразованное культурное пешеходное пространство в центре города, соединяющее улицу Ленина и Партизанскую, на которой есть Музей просвещения и появится «Эрмитаж-Сибирь»,

 - цитирует Министра «Омскрегион».

Также в 2017 году в районах регион обновят 20 кинозалов, построят 3 новых дома культуры и отремонтируют 20 старых. На эти цели деньги выделят из федерального и областного бюджетов.

В ходе пресс-конференции заговорили и о реконструкции улицы Ленина. По мнению Юрия Трофимова, обновленная улица позволит показать город по-новому.

Любинский как сердце города должен жить, и сейчас есть перспективы соединения на Любинском интересов местного бизнеса, учреждений культуры, общественности,

- отметил Министр.

Как ранее писал Омскпресс, участок улицы Ленина от Юбилейного моста до Ленинградской площади реконструируют к ноябрю 2017 года. Работы на объекте уже во всю идут. Спонсором по-прежнему выступает «Газпром».

Автор: Анна Гапошина
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