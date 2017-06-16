Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
16
июня
пт
Вечер +29
Ночь +24
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD57.65 57.88
EUR64.35 64.64
 ПокупкаПродажа

18+

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.57 Safari/537.36

НовостиПроисшествия в Омске

В Омской области молодой водитель насмерть сбил ребенка

В Омской области молодой водитель насмерть сбил ребенка
Источник картинки
Шестилетняя девочка погибла на месте происшествия до приезда скорой помощи.
16.06.2017 14:41
Поделиться:

Сегодня, 16 июня, около полудня на автодороге Омск-Тара произошло жуткое происшествие. В Саргатском районе молодой 26-летний водитель на автомобиле «Тойота Корола» в районе 84 километра сбил пересекавшую проезжую часть 6-летнюю девочку. Как ребенок оказался на дороге и где были его родители, не уточняется.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России, в результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Автор: Алина Савельева
Просмотров: 155
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: ДТП, УГИБДД, новости Омска, происшествие, погиб ребенок, Саргатский район
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Loading...

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Букет от 300 р. Доставка круглосуточно бесплатно*. Оплата на сайте
БУКЕТИК, сеть салонов цветов
70 лет Октября, 10Б
ООО «Цветочный», Омск, ОГРН 11555433009269. *Подробности по т. 50-50-94, на www.buketik55.ru.
Цветы со склада. Роза от 30 рублей! Доставка
Флорида, цветочная мастерская
Арктическая, 23
ИП Худолеев А. Н.; ОГРНИП 312554334500222.
Голландская роза 60 см от 30 р. Свежие цветы. Букеты невесты. Доставка
ФЛОРИСТ, оптово-розничный магазин цветов и подарков
Лермонтова, 20
ИП Соколова С. Н.; ОГРНИП 304550728000048.
Текущие акции*
Бизнес-Флора, оптово-розничный магазин
70 лет Октября, 13/3
ИП Багаутдинов Т. Ф., ОГРНИП 309554302700251. *1–31.03.17. Подробности по т. 900-320.

Новости рубрики

Утро добрым не бывает: в Омске массовое ДТП на Красном Пути

Утро добрым не бывает: в Омске массовое ДТП на Красном Пути

1012 просмотров, комментировать
В Москве задержан администратор группы смерти

В Москве задержан администратор группы смерти

680 просмотров, комментировать
Соцсети: шторм над Омском (фото)

Соцсети: шторм над Омском (фото)

1587 просмотров, комментировать 1

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

122 просмотров
2
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

2397 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ

1445 просмотров, комментировать 15

В конце пути

533 просмотров, комментировать

Знакомство с автором: Татьяна Синяк

502 просмотров, комментировать

Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

124 просмотров, комментировать 2

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС включила IVI

МТС включила IVI

// МТС
Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

// Нейромед
Страховой полис ВТБ можно оформить на сайте РЖД

Страховой полис ВТБ можно оформить на сайте РЖД

// Банк ВТБ (ПАО)

Правила управления личным капиталом

// Компания Бкс, ООО

«Росводоканал Омск» ответил на вопросы более 11 тысяч абонентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Росводоканал Омск» открыл двери лаборатории для студентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Ростелеком» в Омске на форуме представил комплекс услуг и сервисов для корпоративных клиентов

// Ростелеком
Справочник
Тарасов Александр Николаевич
Тарасов Александр Николаевич

// "Лувр" попал в "чёрный список" должников омской мэрии

Все упоминания (21)

Черданцев Сергей Михайлович
Черданцев Сергей Михайлович

// Омская драма приготовила детям новогоднего Винни-Пуха

Все упоминания (4)

Сарсембаев Мурат Габдуллович
Сарсембаев Мурат Габдуллович

// Завод не прошел анализ

Все упоминания (14)

Кубок Содружества
Кубок Содружества

// "Кубок содружества" соберет борцов

Все упоминания (1)

Диван-ТВ
Диван-ТВ

// В Омске подключен 100-тысячный абонент "Диван-ТВ"

Все упоминания (11)

Кросс Наций
Кросс Наций

// "Кросс наций – 2011" собрал более 17 тысяч любителей бега

Все упоминания (4)

Аэрофлот
Аэрофлот

// Сбербанк запустил линейку премиальных кредитных карт с пониженными процентными ставками и повышенным

Все упоминания (71)

Сибирьэнерго-комфорт
Сибирьэнерго-комфорт

// Омская мэрия не сумела отсудить 137 миллионов у новосибирского министра

Все упоминания (9)

Арт-Мастер, ООО
Арт-Мастер, ООО

// Омский губернатор попросил помиловать опального бизнесмена Дениса Кузнецова

Все упоминания (66)

Популярно
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

3291 просмотров, комментировать
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

2568 просмотров, комментировать
На Омскую область снова надвигается шторм с градом

На Омскую область снова надвигается шторм с градом

1629 просмотров, комментировать 1

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик