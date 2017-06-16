В Омской области молодой водитель насмерть сбил ребенка

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Сегодня, 16 июня, около полудня на автодороге Омск-Тара произошло жуткое происшествие. В Саргатском районе молодой 26-летний водитель на автомобиле «Тойота Корола» в районе 84 километра сбил пересекавшую проезжую часть 6-летнюю девочку. Как ребенок оказался на дороге и где были его родители, не уточняется.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России, в результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.